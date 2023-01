fot. PressFocus Na zdjęciu: Graham Potter

Chelsea zremisowała w starciu gigantów z Liverpoolem (0:0) w ramach 21. kolejki Premier League. Opinią na temat starcia na Anfield Road podzielił się menedżer The Blues.

Graham Potter skomentował mecz z Liverpoolem

Chelsea przystępowała do sobotniej potyczki ligowej, chcąc odnieść dziewiąte zwycięstwo w sezonie. Ostatecznie ta sztuka nie udała się zawodnikom The Blues. Tym samym wciąż ekipa ze Stamford Bridge ma stratę kilku oczek do ekip premiowanych grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

– Myślę, że mecz był dobry. Jestem zadowolony z energii zespołu i tego, co próbowaliśmy zrobić na boisku. Na Anfield zawsze jest ciężko. Musimy teraz skupić się na tym, aby w kolejnych spotkaniach wykonać krok do przodu – powiedział Graham Potter cytowany przez BBC Sport.

– Zagraliśmy przyzwoitą pierwszą połowę, ale mieliśmy pecha, że ​​nie strzeliliśmy gola. Musimy cieszyć się z tego, co mamy. Zaczęliśmy dobrze grać w drugiej połowie, poprawiliśmy kilka rzeczy i zyskaliśmy kontrolę na boisku, co zaowocowało kilkoma szansami. Ogólnie rzecz biorąc, pozytywny dzień za nami, poza tym, że chcieliśmy zdobyć trzy punkty – uzupełnił opiekun Chelsea.

Londyńczycy kolejne spotkanie ligowe rozegrają dopiero 3 lutego. Wówczas zmierzą się u siebie z Fulham. Tydzień później natomiast zadanie zatrzymania niezwykłej ofensywy Chelsea będzie miał Łukasz Fabiański wraz z West Hamem United.

