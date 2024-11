Świetne wieści dla Man United. Wielki talent wrócił do treningów

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruud van Nistelrooy

Leny Yoro wrócił do treningów z resztą drużyny

Manchester United podczas letniego okna transferowego toczył zaciętą rywalizację z Realem Madryt o utalentowanego obrońcę. Ostatecznie to Czerwone Diabły osiągnęły zamierzony cel. Leny Yoro za kwotę 62 milionów euro opuścił OSC Lille.

Niestety kibice Manchesteru United nie mieli okazji, aby przyjrzeć się młodej gwieździe. Leny Yoro podczas okresu przygotowawczego nabawił się kontuzji kości śródstopia. Francuz musiał przejść operację, po której pauzował przez ponad dwa miesiące.

Ostatnie kontuzja 18-letniego stopera została całkowicie wyleczona. Jak przekazał Fabrizio Romano reprezentant Francji do lat 23 wrócił do treningów z resztą zespołu. W środę Leny Yoro po raz pierwszy wziął udział w zajęciach pod okiem Ruuda van Niestelrooya. Holender przygotowuje Czerwone Diabły do czwartkowego meczu w Lidze Europy z PAOK-iem Saloniki.

Po meczu z greckim klubem były napastnik Czerwonych Diabłów poprowadzi drużynę w meczu z Leicester. Dla 48-latka będzie to ostatnie starcie w roli tymczasowego menadżera Manchesteru United. Z dniem 11 listopada obowiązki pierwszego trenera przejmie Ruben Amorim.

W chwili obecnej Manchester United plasuje się na 13. miejscu w Premier League z dorobkiem zaledwie 12 punktów. Kiepsko wygląda również ich sytuacja w Lidze Europy, gdzie zajmują odległe 21. miejsce po trzech rozegranych meczach.