Yildiz odpowiada na zainteresowanie gigantów. Zdecydowana deklaracja

Yildiz planuje wieloletnią karierę w Juventusie

Kenan Yildiz otrzymał nagrodę Golden Boy Web, zdobywając ponad 350 tysięcy głosów od czytelników “Tuttosport”. Główna nagroda trafiła do Lamine Yamala z Barcelony, jednak wyróżnienie od fanów ma dla Turka szczególne znaczenie. – Jestem dumny z tej nagrody, bo pochodzi od kibiców. Gramy dla nich, aby ich uszczęśliwiać – powiedział Yildiz, podkreślając, jak ważne jest dla niego zaufanie fanów.

Mimo sukcesów, młody pomocnik zachowuje pokorę i podkreśla, że jest dopiero na początku swojej kariery. – Wciąż mam wiele do nauki i sporo elementów gry, które chcę poprawić. Ale to nie najgorszy start – dodał z uśmiechem.

Yildiz docenił również rolę drużyny Next Gen Juventusu, która umożliwia młodym zawodnikom płynne przejście do pierwszej drużyny. – Next Gen to fantastyczny projekt. Pozwala młodym graczom, takim jak ja czy Savona, Mbangula, Adzic i Rouhi, pokazać swoją wartość bez obciążenia związanego z grą w pierwszym zespole – zauważył.

Turecki gwiazdor jest już teraz łączony z transferem do innych europejskich gigantów. Mówi się między innymi o zainteresowaniu Manchesteru United. Zapytany, gdzie widzi siebie za pięć lat, Yildiz odpowiedział bez wahania: – Na boisku, dając z siebie wszystko, by wygrywać w tej koszulce.

Młody talent zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka wiąże się z zaufaniem, jakie otrzymał od Juventusu. – To fantastyczne, że klub stawia na takich zawodników jak ja. Teraz nasza kolej, aby odwdzięczyć się za to zaufanie – podkreślił.

