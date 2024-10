Xavi może zostać trenerem czołowego klubu. Trwają rozmowy

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Zarząd Manchesteru United miał odwiedzić Xaviego w Barcelonie

Xavi Hernandez stał się głównym kandydatem na nowego szkoleniowca Manchesteru United jeśli klub zdecyduje się zwolnić Erika ten Haga.

44-latek miał dać do zrozumienia, że ​​nie chce być trenerem żadnego hiszpańskiego zespołu. Jednak jak się okazuje Xavi jest otwarty na nowe wyzwanie poza granicami kraju.

W ostatnich miesiącach przedstawiciele angielskiego klubu dwukrotnie kontaktowali się z legendą Barcelony. Naturalnie więc wywołało to spekulacje na temat jego przyszłości. W obliczu ciężkiego początku sezonu nasiliły się wątpliwości co do pozycji Ten Haga w klubie.

Prezes Manchesteru, Omar Berrada i inni członkowie zarządu mieli odwiedzić niedawno Xaviego w Barcelonie. Choć oficjalnie delegacja przebywała w tym mieście w związku z zobowiązaniami związanymi z grupą Ineos.

Manchester United utrzymuje, że Ten Hag pozostanie menadżerem i nie ma żadnych planów co do zmiany menadżera. Mimo to wciąż debatuje się nad ewentualnymi zastępcami byłego szkoleniowca Ajaxu.

W przypadku zwolnienia ten Haga tymczasowym trenerem miałby zostać Ruud van Nistelrooy, obecny asystent holenderskiego trenera.

Oprócz Xaviego jako potencjalnych kandydatów wymienia się także inne nazwiska. Wśród nich są Ruben Amorim, obecny trener Sportingu Lizbona, a także Edin Terzic, którego ostatnim klubem była Borussia Dortmund.

