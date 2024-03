Xabi Alonso to trener, znajdujący się na liście życzeń kilku czołowych europejskich klubów. Swoje zdanie na temat Hiszpana wyraził Michael Owen w wywiadzie dla LuckyBlock.com.

fot. Imago / BEAUTIFUL SPORTS / Buriakov Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso po ewentualnym rozstaniu z Bayerem Leverkusen na brak ofert nie powinien narzekać

Michael Owen w rozmowie z LuckyBlock.com cytowanej przez Liverpool Echo doradził Hiszpanowi bezpieczniejszy wybór

Chętni na zatrudnienie szkoleniowca Aptekarzy są sternicy Bayernu Monachium i Liverpoolu

Michael Owen: Bayern jest bezpieczniejszym wyborem

Xabi Alonso w związku z tym, że po sezonie dojdzie do rozstań z aktualnymi szkoleniowcami w Bayernie Monachium i Liverpoolu, jest głównym kandydatem do objęcia sterów w ekipie z Bundesligi i Premier League. Ciekawymi przemyśleniami na temat Hiszpana podzielił się były reprezentant Anglii.

– Xabi Alonso ma duży dylemat. Real Madryt jest opcją na przyszłość, ale w tej chwili, jeśli nie zostanie w Bayerze Leverkusen, będzie to walka pomiędzy Liverpoolem a Bayernem, a oba kluby mają swoje zalety i wady – mówił Michael Owen w rozmowie z LuckyBlock.com cytowanej przez Liverpool Echo.

– Nie trenował zbyt długo, więc Bayern jest bezpieczniejszym wyborem. Zespół natychmiast powróci do zdobywania tytułów, to praktycznie pewne. Jego akcje wzrosną, jeśli zdecyduje się na bezpieczniejsze przejście do Bayernu – kontynuował Anglik.

– Liverpool to ryzykowne posunięcie. Po Kloppie będzie bardzo ciężko pracować. Zespół nie gra w stylu, jakiego chce Xabi, więc może być trudno go odbudować. Choć może okazać się znakomitym trenerem, potrafiącym pracować w różnych stylach – powiedział Owen.

– Widzieliśmy natomiast, co stało się po sir Alexie Fergusonie w Manchesterze United i Arsene Wengerze w Arsenalu. Widzieliśmy cały ból, przez który musiały przechodzić kluby. Liverpool pod wodzą Kloppa odnosił regularnie sukcesy i następny menedżer nie będzie w stanie go przebić. Być może w tym przypadku pozostaje tylko droga w dół? To niebezpieczny krok, ryzykowny – rzekł były napastnik.