Erik ten Hag jest bardzo bliski przedłużenia kontraktu z Manchesterem United. Nowa umowa holenderskiego trenera będzie ważna do 2027 roku - podaje brytyjski dziennik The Mirror.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Erik ten Hag podpisze nowy kontrakt z Manchesterem United

Mimo pojawiających się plotek w brytyjskich mediach, Erik ten Hag nie zostanie zwolniony przez Manchester United. Co więcej, holenderski szkoleniowiec w najbliższym czasie zwiąże się z Czerwonymi Diabłami nowym kontraktem.

Aktualna umowa 54-latka obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku, a po przedłużeniu będzie ważna przez dwa lata dłużej. Nowy właściciel angielskiego klubu Sir Jim Ratcliffe ostatecznie postanowił zaufać byłemu opiekunowi Ajaksu Amsterdam.

Jak poinformował brytyjski dziennik “The Mirror”, Erik ten Hag doszedł już do porozumienia z Manchesterem United, a wkrótce w tej sprawie powinien pojawić się oficjalny komunikat. Doświadczony Holender do swojego sztabu szkoleniowego może włączyć Ruuda van Nistelrooya, dla którego byłby to wielki powrót na Old Trafford.

Przypomnijmy, że były napastnik reprezentacji Oranje w latach 2001-2006 był piłkarzem Czerwonych Diabłów. 47-latek ma już doświadczenie trenerskie – w sezonie 2022/2023 prowadził PSV Eindhoven.

Manchester United w minionej kampanii wygrał Puchar Anglii – w finale zwyciężył 2:1 nad rywalem zza miedzy, Manchesterem City. Ekipa z Old Trafford w przyszłym sezonie chce powalczyć o zdecydowanie wyższe cele w Premier League, gdzie w poprzednich rozgrywkach zajęła odległe 8. miejsce w tabeli.