fot. PressFocus Na zdjęciu: Son Heung-min

Liverpool FC według informacji mediów na Wyspach Brytyjskich dysponuje środkami, które pozwolą klubowi z Anfield Road na wzmocnienia zimą. Były obrońca Tottenham Hotspur Jonathan Woodgate w trakcie jednej ze swoich ostatnich wypowiedzi dał natomiast do zrozumienia, że sternicy The Reds powinni rozważyć transfer Son Heung-mina. Mimo że Koreańczyk niedawno parafował nowy kontrakt.

Son Heung-min to jedna z największych gwiazd obok Harry’ego Kane’a w Tottenhamie Hotspur

Ostatnio głos na temat Koreańczyka zabrał Jonathan Woodgate

Były reprezentant Anglii zasugerował, że 29-letni powinien spróbować swoich sił w mocniejszym zespole

Ekspert naciska na transfer Sona do Liverpoolu

Liverpool FC po rozegraniu 11 spotkań ligowych w Premier League legitymuje się bilansem 22 punktów na koncie. Tym samym The Reds wciąż są kowalami własnego losu w walce o mistrzostwo Anglii, tracąc do lidera rozgrywek aktualnie cztery oczka.

Kluczem do odnoszenia sukcesów Liverpoolu mogą być wzmocnienia drużyny w trakcie styczniowego okienka transferowego. Jonathan Woodgate wysłał sygnał dziennikarzom, że działacze klubu z Anfield Road, gdyby mieli szansę pozyskać Sona z The Spurs, to by z niej skorzystali.

Były reprezentant Anglii jest zdania, że Koreańczyk idealnie pasowałby do Liverpoolu. Kapitan reprezentacji Korei Południowej ma kontrakt ważny do końca czerwca 2025 roku. Nową umowę piłkarz parafował w lipcu tego roku.

– Son to typ zawodnika, który może odnaleźć się w każdym zespole na świecie. To wybitny piłkarz. Chciałbym go zobaczyć w mocniejszym zespole. Jestem w stanie wyobrazić sobie go w Liverpoolu – przekonywał Woodgate cytowany przez Daily Star.

41-latek wypowiedział się również na temat Antonio Conte, który w roli menedżera Tottenhamu zastąpił Nuno Espiritoi Santo. – Jeśli władze klubu zdecydowały się na zatrudnienie kogoś takiego jak Antonio Conte, to może mieć to rewolucyjny wpływ na zespół. Jestem jednak zdania, że Włoch poradzi sobie z powierzonym mu zadaniem – powiedział Anglik.

Czytaj więcej: Ważna zmiana w Liverpoolu. Edwards opuści klub

Liverpool FC Arsenal 1.48 4.80 6.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16. listopada 2021 16:03 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin