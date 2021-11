Ważna zmiana w Liverpoolu. Edwards opuści klub

Michael Edwards udostępnił list otwarty, w którym poinformował, że opuści Liverpool wraz z końcem obecnego sezonu. Anglik pełni funkcję dyrektora sportowego The Reds od 2016 roku.

Wraz z końcem bieżącego sezonu Liverpool opuści Michael Edwards

Anglik by dyrektorem sportowym klubu od 2016 roku

Jego miejsce zajmie Julian Ward

Zmiany w kierownictwie Liverpoolu

Michael Edwards opublikował otwarty list, w którym poinformował, że z końcem bieżącego sezonu opuści Liverpool.

Michael Edwards’ open letter to Liverpool supporters: — Liverpool FC (@LFC) November 10, 2021

“Bycie częścią tego klubu przez tyle czasu było przywilejem, ze względu na ludzi, z którymi miałem szczęście pracować i odnosić sukcesy. Zawsze planowałem, by spędzić tu maksymalnie dziesięć lat. Kochałem pracować tu, ale wierzę w zmianę. Myślę, że to dobre rozwiązanie zarówno dla mnie, jak i dla klubu” – możemy przeczytać w oświadczeniu Anglika.

Edwards dołączył do Liverpoolu w 2011 roku. Na początku dowodził zespołem analityków. Później awansował na dyrektora technicznego. Obecną, nowopowstałą wówczas, posadę przejął w listopadzie 2016 roku. Ściśle współpracował z Juergenem Kloppem i prezesem FSG, Mike’em Gordonem. W głównej mierze odpowiadał za transfery. Za jego kadencji trafili do klubu tacy gracze, jak Alisson, Virgil van Dijk, Mohamed Salah czy Andrew Robertson. Razem udało im się zbudować drużynę zdolną do wygrania Ligi Mistrzów, Premier League, Klubowych Mistrzostw Świata i Superpucharu Europy.

Jego miejsce zajmie Julian Ward, który w zeszłym sezonie awansował na asystenta dyrektora sportowego.

