Superliga wywołuje mieszane uczucia wśród różnych osobistości. Ostatnio ciekawej wypowiedzi udzielił wnuk Billa Shankly’ego, legendy Liverpoolu. W rozmowie z Liverpool Echo dał do zrozumienia, że w związku z planami stworzenia nowych rozgrywek, chce, aby posąg z wizerunkiem jego dziadka został usunięty sprzed stadionu Anfield Road.

Niedorzeczna arogancja 12 buntowników

Liverpool to jeden ze współzałożycieli Superligi. The Reds są w tym gronie wraz z 11 innymi buntownikami. Wśród nich znajdują się: AC Milan, Arsenal, Atletico Madryt, Chelsea FC, FC Barcelona, Inter Mediolan, Juventus, Manchester City, Manchester United, Real Madryt i Tottenham.

Ruch wywołujący mnóstwo kontrwersji jest postrzegany powszechnie za stworzenie konkurencji dla Ligi Mistrzów. Kibice Liverpoolu nie podzielają jednak optymizmu sterników mistrzów Anglii, którzy mają plan, aby poprawić sytuację finansową klubu. Bez wątpienia ucierpiała ona w związku z pandemią koronawirusa. Zdaniem wielu to jednak nie jest wytłumaczenie.

Tymczasem oliwy do ognia w kontekście powstania nowych rozgrywek dolał wnuk legendy The Reds Billa Shankly’ego. Były menedżer Liverpoolu zdobył trzy mistrzostwa Anglii z tą ekipą i dwa Puchary Anglii w trakcie swojej 15-letniej kadencji. Prowadził The Reds w latach 1959-1974. Shankly jest jednym z najwybitniejszych trenerów w historii klubu.

Nie takiego Liverpoolu chciał legendarny trener

W celu uhonorowania sukcesów szkockiego szkoleniowca w 1997 roku wzniesiono brązowy posąg Shankly’ego. Z kolei jego wnuk Chris Carline zasugerował, że można go obalić po ogłoszeniu decyzji o stworzeniu Superligi.

– Wiem, że mój dziadek był niejednokrotnie cytowany i słusznie. To, co się może stać, nie jest w żadnym stopniu kontynuacją tego, czego by chciał dla tego klubu piłkarskiego – mówił wnuk Shankly’ego.

– Jestem zbulwersowany i zażenowany doniesieniami o utworzeniu Superligi. Kiedy mówi się o Liverpoolu, jego historii i korzeniach, możnq odnieść się do siedmiu, ośmiu lub dziewięciu cytatów dziadka, które są odpowiednie do obecnej sytuacji – kontynuował Carline.

Rozczarowująca postawa sterników The Reds

– Dziadek zawsze mówił o tym, aby klub piłkarski był blisko kibiców, a kibice blisko klubu. Osiągnął to. Nie jest żadnym nadużyciem stwierdzenie, że przewraca się obecnie w grobie w związku z tym, co ma miejsce – mówił dalej.

– Biorąc pod uwagę, że Superliga może powstać, to z radością przyjmę wiadomość dotyczącą usunięcia posągu z wizerunkiem mojego dziadka sprzed stadionu. Boli bardzo to, że stworzył niezwykłą historię i tradycję. Tymczasem teraz Liverpool jest jednym z sześciu angielskich klubów, które popierają ideę powstania Superligi – podsumował.

Odnotujmy, że grupa fanów Spion Kop 1906 ogłosiła w poniedziałek, że oni i inne grupy zaangażowane w dekorowanie kultowej Kop Anfield usuwają swoje flagi i transparenty w proteście przeciwko planom uruchomienia Superligi. Pozbawienie entuzjazmu w kwestii powstania nowych rozgrywek byli też obecny menedżer Liverpoolu Juergen Klopp oraz pomocnik The Reds James Milner.

