fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Chelsea wkrótce zmieni właściciela. Klub z Londynu ma trafić do konsorcjum Todda Boehly’ego. Informacje w tej sprawie w oficjalnym komunikacie przekazały władze Premier League, które wyraziły zgodę na transakcję.

Zarząd Premier League zatwierdził sprzedaż Chelsea

Po 19 latach kończy się kadencja Romana Abramowicza w klubie ze Stamford Bridge

Suma transakcji ma wynieść 4,25 miliarda funtów

Chelsea wkracza w nową erę

Chelsea wkrótce zmieni właściciela. Daily Mail już w poniedziałek wieczorem przekazywało, że były doprecyzowywane szczegóły dotyczące transakcji. W związku z tym, że Roman Abramowicz posiada również portugalski paszport, to także władze tego kraju muszą w tej sprawie wyrazić zgodę.

Aktualnie są prowadzone rozmowy między ministrami brytyjskimi z ich odpowiednikami w Portugalii, a także z Komisji Europejskiej. Jednocześnie muszą zostać zapewnione niezbędne do zatwierdzenia transakcji gwarancje.

Rzecznik premiera Borisa Johnsona potwierdził natomiast, że rząd rozpoczął rozmowy z międzynarodowymi partnerami, aby pomóc w sfinalizowaniu sprzedaży Chelsea. – Ściśle współpracujemy z Chelsea, aby doprowadzić do sprzedaży klubu. Prowadzimy intensywne rozmowy z odpowiednimi partnerami międzynarodowymi. Jest to potrzebne, aby uzyskać niezbędne zgody, a dalsze szczegóły przedstawimy tak szybko, jak to możliwe – powiedział rzecznik premiera Wielkiej Brytanii.

Amerykański magnat Todd Boehly stanie się udziałowcem Chelsea po sfinalizowaniu całej transakcji. Kalifornijska firma inwestycyjna Clearlake Capital przejmie pakiet większościowy. Konsorcjum Boehly’ego zakończy jednocześnie 12-tygodniową sagę, która została zapoczątkowana przez Abramowicza. Rosjanin oficjalnie wystawił klub z Londynu na sprzedaż 2 marca.

