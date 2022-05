PressFocus Na zdjęciu: Jules Kounde

Zdaniem mediów Chelsea przygotowała listę czterech obrońców, którzy pomogliby rozwiązać The Blues kryzys na środku defensywy po tym, jak klub zostanie przejęty przez Todda Boehly’ego.

Chelsea latem czeka rewolucja kadrowa

The Blues może opuścić kilku ważnych zawodników

Londyńczycy szukają wzmocnień na kilku pozycjach

Spore roszady kadrowe w Chelsea

Oczekuje się, że sprzedaż Chelsea za 4,25 miliarda funtów amerykańskiemu konsorcjum kierowanemu przez Boehly’ego zostanie zatwierdzona przez rząd Wielkiej Brytanii w ciągu najbliższych 24 godzin.

The Blues nie zamierzają zwlekać i planują jak najszybciej przejść do ofensywy na rynku transferowym po ogłoszeniu tej decyzji. Według The Telegraph na szczycie listy życzeń londyńskiego klubu znajduje się Jules Kounde i Josko Gvardiol.

Thomasa Tuchela czeka latem rewolucja w defensywie. Ze Stamford Bridge żegna się Antonio Rudiger oraz Andreas Christensen. Ten sam los mogą podzielić też Cesar Azpilicueta oraz Marcos Alonso.

23-letni Kounde wydaje się być głównym celem i być może w końcu trafi na Stamford Bridge 12 miesięcy po tym, jak jego transfer do Chelsea nie wypalił. Francuz pomógłby rozwiązać potencjalny problem na prawej stronie trzyosobowego bloku obronnego z uwagi na niepewną przyszłość Azpilcuety, który jest łączony z transferem do Barcelony.

Zawodnik RB Lipsk, Josko Gvardiol, był przez długi czas łączony z Chelsea jako następca Rudigera po lewej stronie defensywy. 20-latek na dobre zadomowił się w pierwszej drużynie zespołu z Bundesligi i pomógł im awansować do półfinału Ligi Europy stając się kluczową postacią.

Kolejnymi graczami na liście życzeń Chelsea są Pau Torres z Villarreal oraz Jose Gimenez z Atletico Madryt. Obaj znajdują się w kręgu zainteresowań Manchesteru United oraz Tottenhamu.

Ale nie tylko obrona może stanowić problem dla Chelsea. Jorginho oraz Kante to zawodnicy, którym za rok kończą się kontrakty. Ponadto z klubu może także odejść ktoś z trójki Zyiech, Werner lub Pulisić, dlatego Thomas Tuchel liczy na wzmocnienia także na innych pozycjach. Niemiecki menedżer widziałby w swoim składzie Tchouameniego, ale wydaje się, że Francuz dołączy do Realu Madryt. The Blues myślą także o pozyskaniu Declana Rice’a, ale w tym przypadku kwota 150 mln funtów żądana przez West Ham United może okazać się sporym problemem. Marzeniem pozostaje też transfer Raheema Sterlinga z Manchesteru City, ale napastnik nie zdecydował jeszcze o swojej przyszłości.

