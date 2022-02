Pressfocus Na zdjęciu: Kurt Zouma (w środku)

Angielskie media poinformowały, że Kurt Zouma poniósł konsekwencje znęcania się na swoim kotem. Doniesienia te w oświadczeniu potwierdził West Ham United.

West Ham nie pozostał obojętny na aferę, która dotyczy Kurta Zoumy

Londyński klub umieścił na swojej stronie internetowej oświadczenie ws. Francuza

Zawodnik został ukarany maksymalną grzywną

Zouma ukarany przez West Ham

W poniedziałkową noc do internetu wyciekło nagranie, które okazuje jak Kurt Zouma znęca się nad swoim kotem. Sprawą błyskawicznie zainteresowały się organizacje praw zwierząt. Jedna z nich jest RSPCA, która odebrała już Francuzowi koty. Ponadto West Ham nałożył na zawodnika maksymalna grzywnę, co potwierdza poniższe oświadczenie londyńskiego klubu.

– West Ham United może potwierdzić, że klub wspiera śledztwo RSPCA w sprawie działań Kurta Zoumy widocznych w wideo, które pojawiło się w Internecie w tym tygodniu.

Kurt i klub w pełni współpracują w dochodzeniu, a gracz chętnie zastosował się do kroków podjętych w początkowej fazie procesu, w tym do dostarczenia dwóch kotów swojej rodziny do RSPCA do oceny. Kurt jest niezwykle skruszony i, jak wszyscy w Klubie, w pełni rozumie głębię uczuć towarzyszących incydentowi i potrzebę podjęcia działań.

Niezależnie od dochodzenia RSPCA i w oczekiwaniu na dalsze sankcje po ustaleniu wyniku tego procesu, West Ham United może potwierdzić, że Kurt Zouma został ukarany grzywną w maksymalnej możliwej wysokości po jego działaniach w rozpowszechnionym nagraniu wideo. Gracz natychmiast przyjął grzywnę i poprosił o przekazanie jej na cele charytatywne na rzecz dobrostanu zwierząt.

West Ham United chciałby powtórzyć nasze potępienie działań Kurta i wyjaśnić, że sprawa nadal jest traktowana z najwyższą powagą. Uważamy jednak, że teraz ważne jest, aby umożliwić RSPCA prowadzenie dochodzenia w sposób uczciwy i dokładny, więc nie będziemy komentować już sprawy na tym etapie – czytamy w oświadczeniu, które na swojej stronie internetowej opublikował West Ham.

