Manchester United spisuje się poniżej oczekiwań, przez co wkrótce pracę może stracić Erik ten Hag. Ostatnio sytuację "Czerwonych Diabłów" poruszył Wesley Sneijder. Holender niepochlebnie wypowiedział się o angielskim klubie.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Wesley Sneijder

Wesley Sneijder krytykuje Manchester United

Manchester United w ostatnim spotkaniu skompromitował się przed własną publicznością. „Czerwone Diabły” na Old Trafford zostały zdemolowane przez Tottenham Hotspur rezultatem 0:3. Po meczu zaczęły pojawiać się w mediach głosy na temat przyszłości Erika ten Haga. Słabe wyniki drużyny sprawiły, że holenderski szkoleniowiec musi drżeć o posadę.

Ostatnie doniesienia sugerowały, że Erik ten Hag dostał dwa mecze na poprawę sytuacji Manchesteru United. Właśnie w tej sprawie wypowiedział się ostatnim Wesley Sneijder. Były holenderski pomocnik niepochlebnie wypowiedział się o działaniach zespołu z Old Trafford.

– Czytamy teraz doniesienia, że to będzie tydzień prawdy dla Erika ten Haga. O co tutaj chodzi? Co jeśli Manchester United zremisuje z FC Porto i przypadkowo pokona Aston Villę. Czy takie wyniki wszystko naprawią? – powiedział Wesley Sneijder, cytowany przez serwis „Metro”.

– Co to za polityka? Być może klub już pracuje nad zatrudnieniem nowego menadżera, a jednocześnie te dwa wyniki mogą zmienić wszystko? – dodał były holenderski pomocnik.

Manchester United w najbliższym spotkaniu zmierzy się w rozgrywkach Ligi Europy. Przeciwnikiem „Czerwonych Diabłów” będzie FC Porto.