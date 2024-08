Aaron Wan-Bissaka już w nowym klubie, kontrakt do 2031 roku

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Aaron Wan-Bissaka

Aaron Wan-Bissaka w West Hamie

West Ham United porozumiał się z Manchesterem United w sprawie Aarona Wan-Bissaki. Angielski defensor przenosi się do Londynu w ramach transferu definitywnego, a Czerwone Diabły otrzymają 15 milionów euro. Jest to ósmy letni nabytek klubu, po tym jak sprowadzono m.in. Maxa Kilmana, Crysensio Summerville’a, Jean-Claira Todibo czy też Niclasa Fullkruga.

Wan-Bissaka od 2019 roku występował na Old Trafford. Do Man Utd trafił z Crystal Palace za 55 mln euro. Rozegrał 190 meczów we wszystkich rozgrywkach. W tym czasie zdobył Puchar Ligi Angielskiej w 2023 roku i Puchar Anglii w 2024 roku. Jego kontrakt z Młotami ma trwać do lata 2031 roku i została zawarta opcja przedłużenia o dwanaście miesięcy.

– To była dla mnie oczywista decyzja, żeby dołączyć do West Hamu. Jestem podekscytowany i szczęśliwy. To niesamowite uczucie wrócić do Londynu i nie mogę się doczekać tego, co nadchodzi. Urodziłem się tutaj, więc znam Londyn od podszewki, co odgrywa dużą rolę w moim życiu – stwierdził Wan-Bissaka. Manchester United podjął decyzję o rozstaniu z Wan-Bissaką, ponieważ uzgodnił już warunki z z Noussairem Mazraouim z Bayernu Monachium.

Back in London, wearing the famous Claret and Blue ⚒️ pic.twitter.com/gtMvRoL9sA — West Ham United (@WestHam) August 13, 2024

West Ham sezon 2024/25 w Premier League rozpocznie od domowej rywalizacji z Aston Villą. Podopieczni w sierpniu zmierzą się również z Crystal Palace i Manchesterem City.