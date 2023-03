The Sun dotarło do filmiku, na którym pijany Kyle Walker obnażał się, po czym obmacywał i całował się z jedną z kobiet, z którymi przyszedł. Za takie zachowanie może grozić nawet dwa lata więzienia.

PressFocus Na zdjęciu: Kyle Walker

Po meczu Manchesteru City z Newcastle United (2:0) gracze Obywateli dostali dwa dni wolnego

W dzień spotkania Kyle Walker wraz z grupą znajomych wybrał się do pubu. Imprezę skończył mocno pijany, w dodatku obnażając się i całując jedną z kobiet

Za takie zachowanie Anglikowi może grozić do dwóch lat pozbawienia wolności

Walker z kolejnym ekscesem. Tym razem może nie rozejść się po kościach

Kyle Walker ponownie został bohaterem skandalu. Przypomnijmy, że Anglik ma już całkiem bogaty dorobek w tego typu sprawach. Jego żona wybaczała mu liczne zdrady, z których jedna zakończyła się zapłodnieniem modelki, Lauryn Goodman. Po raz ostatni pojawił się na okładkach tabloidów podczas pandemii koronawirusa. Postanowił wówczas zlekceważyć obostrzenia i urządził imprezę wraz z kolegą i dwiema prostytutkami.

Najświeższy ze skandali miał miejsce w sobotę. Pep Guardiola dał swoim zawodnikom dwa dni wolnego po zwycięstwie nad Newcastle United (2:0). Walkerowi nie trzeba było tego dwa razy powtarzać. Kilka godzin po zakończeniu spotkania Anglik był już w barze z grupą znajomych. Miał pecha, bo The Sun dotarło do nagrania wideo. Widać na nim, że 32-latek – już mocno nietrzeźwy – obnaża się, po czym obmacuje i całuje jedną z kobiet, z którymi wszedł do lokalu. Gwoli ścisłości dodajmy, że nie była to jego żona.

Za taki czyn może grozić piłkarzowi nawet dwuletnie zamknięcie w więzieniu. Nie wiadomo też, czy sam Manchester City nie zdecyduje się ukarać Anglika.

Walker w tym sezonie nadal stanowił o sile Obywateli. Rozegrał dla nich już 21 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował jedną asystę w Pucharze Anglii.

