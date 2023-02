fot. PressFocus Na zdjęciu: Cody Gakpo

Trener PSV Ruud van Nisterlooy uważa, że decyzja Cody’ego Gakpo o transferze do Liverpoolu była błędna. Według szkoleniowca marzeniem Holendra było dołączenie do Manchesteru United.

Cody Gakpo trafił zimą do Liverpoolu

Jego początki w nowym zespole nie należą do udanych

Ruud van Nisterlooy uważa, że Holender popełnił błąd

Van Nisterlooy przekonywał Gakpo do Manchesteru United

Odejście Cody’ego Gakpo wydawało się nieuniknione. Skrzydłowy już w poprzednim sezonie zanotował znakomite statystyki w Eredivisie, a jego usługami zainteresowanych było wiele ekip. Najkonkretniejsze prace nad transferem prowadził Manchester United, lecz ekipa z Eindhoven zdołała zatrzymać swoją gwiazdę na dłużej.

Temat przeprowadzki na Old Trafford wciąż był aktualny. W swoim zespole pragnął go Erik ten Hag, który dobrze poznał jego umiejętności za czasów pracy w Ajaksie Amsterdam. Wiele wskazywało, że do hitowego transferu z udziałem reprezentanta Holandii dojdzie po sezonie 2022/2023. Nieoczekiwanie, do walki włączył się Liverpool, który pozyskał go już tej zimy.

Początki Gakpo na Anfield należą do nieudanych. Wielu kibiców zaczyna podważać słuszność ściągnięcia zawodnika, który zdaje się kompletnie nie pasować do koncepcji drużyny. W temacie swojego byłego podopiecznego wypowiedział się Ruud van Nisterlooy. Szkoleniowiec PSV uważa, że decyzja o przenosinach do Liverpoolu była błędna, gdyż Gakpo od zawsze marzył o dołączeniu do Manchesteru United.

– Wymarzonym ruchem Gakpo było dołączenie do Manchesteru United. Od sierpnia był w stałym kontakcie z ten Hagiem. Sam chciałem, żeby dołączył do United – nie tylko dlatego, że to mój klub i kocham go, ale także dlatego, że to lepsze miejsce niż Liverpool i oferuje znacznie większy potencjał swoim graczom.

– Manchester nie złożył oferty w styczniu, więc poradziłem mu, aby poczekał do lata. Nie posłuchał. Odrzucił moją radę i zgodził się z van Dijkiem, który namawiał go na Liverpool. Przekazał mi, że chce odejść z PSV już w styczniu – zdradza van Nisterlooy.

