United zaproponuje Juventusowi transfer Martiala?

fot. PressFocus Na zdjęciu: Anthony Martial

Wiele wskazuje na to, że Anthony Martial podczas zimowego okienka transferowego może opuścić Manchester United – poinformował serwis Calcio Mercato. Zawodnik klubu z Old Trafford może trafić do Juventusu Turyn.

United rozmawia z Juventusem o transferze Martiala

Problemem może być wysoka kwota odstępnego

Stara Dama z chęcią wypożyczyłaby Francuza na 1,5 roku

Martial zamieni United na Turyn?

25-letni napastnik w tym sezonie spędził na murawie tylko 247 minut w siedmiu występach. Dlatego też agent piłkarza rozgląda się za nowym klubem dla swojego podopiecznego. Zainteresowanie piłkarzem wyraża Juventus, jednak przeszkodą w transferze może okazać się kwota odstępnego, jaką trzeba zapłacić za Francuza.

United za swojego piłkarza chciałoby otrzymać około 50 milionów euro, co jest stanowczo zbyt wygórowaną kwotą dla włodarzy Starej Damy. Calcio Mercato rozważa możliwość wypożyczenia piłkarza na 1,5 roku z opcją wykupu po sezonie 2022/2023. Wówczas Juventus byłby w stanie zapłacić za piłkarza około 30 milionów euro.

Kontrakt Martiala z Manchesterem United jest ważny do końca czerwca 2024 roku. W umowie jest zapis o możliwości przedłużenia kontraktu o kolejny rok.

