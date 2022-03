fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United według informacji Daily Mail przeprowadził w poniedziałek rozmowy z Erikiem ten Hagiem, mające na celu zatrudnienie Holendra na stanowisku menedżera Czerwonych Diabłów po zakończeniu sezonu. 52-latek aktualnie związany jest umową z Ajaxem, obowiązująca do końca czerwca 2023 roku.

Erik ten Hag jest aktualnie faworytem do objęcia sterów nad ekipą z Old Trafford

Szefowie Manchesteru United przeprowadzili rozmowy z opiekunem Ajaxu

W kontekście pracy w klubie z Old Trafford łączony przez media jest również Mauricio Pochettino

Ten Hag najbliższy objęcia sterów nad Man Utd

Manchester United po zakończeniu sezonu ma przekazać informację o zatrudnieniu nowego menedżera. Aktualnie obowiązki opiekuna Czerwonych Diabłów dzierży Ralf Rangnick. Niemniej ma jednak kontrakt z angielskim klubem ważny tylko do końca sezonu. Później ma objąć jedno ze stanowisk kierowniczy w klubie.

Według Daily Mail największe szanse na dzisiaj na pracę w Man Utd ma Erik ten Hag. Holender na początku miesiąca zaczął intensywną naukę języka angielskiego, co może być jedną z oznak, że 52-latek przygotowuje się do pracy w Premier League.

Angielscy dziennikarze dotarli do informacji, że Erik ten Hag w poniedziałek prowadził rozmowy z władzami klubu z Old Trafford. Chociaż Man Utd według źródła sugeruje, aby z ostrożnością podchodzić do tych wiadomości. Przedstawiciele klubu na czele z dyrektorem sportowym Johnem Murtoughem i dyrektorem technicznym Darrenem Fletcherem przeprowadzają rozeznanie na rynku wśród trenerów.

Spekuluje się, że klub z Old Trafford prowadzi rozmowy z wieloma kandydatami. W tym gronie mają znajdować się między innymi: Mauricio Pochettino, Julen Lopetegui, czy Luis Enrique. Lista może jest krótka, ale konkretna. Pojawiły się głosy, że realny scenariusz z podjęciem pracy w Man Utd może dotyczyć również Thomasa Tuchela.

