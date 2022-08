PressFocus Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Thomas Tuchel został oskarżony przez FA o sugerowanie, iż Anthony Taylor był stronniczy w niedawnych derbach Londynu. Już wcześniej organ ten ukarał niemieckiego trenera zawieszeniem o karą finansową za bójkę z Antonio Conte.

Thomas Tuchel otrzymał karę finansową oraz zawieszenie po niedawnej bójce z Antonio Conte

Reperkusje związane z derbami Londynu mogą się jednak dla Niemca jeszcze nie skończyć

FA oskarżyło trenera w związku z komentarzami na temat rzekomej stronniczości Anthony’ego Taylora

Tuchel może otrzymać kolejną karę od FA

Choć od słynnych derbów Londynu minął już ponad tydzień, ich echo odbija się aż do teraz. A przynajmniej dla Thomasa Tuchela. Przypomnijmy, że The Football Association dość szybko ukarało niemieckiego trenera za jego zachowanie po ostatnim gwizdku. Bójka z Antonio Conte kosztowała go zawieszenie i karę finansową. Na tym może się jednak nie skończyć. Organ oskarżył teraz bowiem 48-latka na podstawie jego komentarzy po zakończeniu spotkania. Szkoleniowiec Chelsea podał w wątpliwość bezstronność sędziego spotkania. Niemiec uważa, że oba gole zdobyte przez Tottenham nie powinny zostać uznane. Warto dodać, że przynajmniej częściowo zgodził się z nim arbiter, który podczas derbów stolicy zasiadał w wozie VAR. Mike Dean przyznał, że przed drugim golem Kogutów Cristian Romero ciągnął za włosy Marca Cucurellę. To zachowanie mogło poskutkować czerwoną kartką dla Argentyńczyka i brakiem rzutu rożnego, po którym padło trafienie wyrównujące.

“Zarzuca się, że komentarze menedżera podczas jego pomeczowej konferencji prasowej stanowią niewłaściwe zachowanie, ponieważ są sprzeczne z zasadą FA E3.1. Sugerują stronniczość i/lub kwestionują uczciwość arbitra meczu i/lub wpływają na złą reputację spotkania. Thomas Tuchel ma czas do czwartku (25 sierpnia) na udzieleni odpowiedzi na ten zarzut” – można przeczytać w oświadczeniu Footbal Association.

Jak wiadomo, piłkarskie organy są bardzo surowe wobec tego typu oskarżeń. Może się zatem okazać, iż zawieszenie Tuchela potrwa dłużej, niż zakładał.

Czytaj więcej: Lewy już strzela, w Madrycie jest życie po Casemiro.

Chelsea Leicester 1.38 5.25 8.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 sierpnia 2022 19:27 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin