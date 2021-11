fot. PressFocus Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Chelsea FC pokonała we wtorek wieczorem przekonująco Juventus (4:0). Tymczasem po zakończeniu meczu zaniepokojony sytuacją zdrowotną N’Golo Kante był menedżer The Blues. Francuz doznał kontuzji w trakcie batalii z ekipą z Serie A podobnie jak Ben Chilwell.

Chelsea po pokonaniu Juventusu we wtorkowy wieczór objęła prowadzenie w tabeli grupy H

Ekipa z Lonydnu pokonała Starą Damę aż 4:0

Z powodu kontuzji potyczki z zespołem z Serie A nie mogli jednak dokończyć N’Golo Kante i Ben Chilwell

Pyrrusowe zwycięstwo Chelsea

Chelsea FC dzięki wygranej nad Juve została liderem w tabeli grupy H, mogąc pochwalić się lepszym bilansem bezpośrednich starć z ekipą z Turynu. Tymczasem zwycięstwo Chelsea zeszło na dalszy plan w związku z dwoma kontuzjami piłkarzy w drużynie z Londynu.

– Martwi mnie sytuacja z urazem Bena Chilwella, bo podobnie jak Reece James świetnie czuł się w tym meczu do momentu, gdy doznał kontuzji. Byli w świetnej dyspozycji. Silni i pewni siebie, dając dużo jakości zespołowi – mówił Thomas Tuchel po zakończeniu spotkania.

– Ben na początku czuł duży ból. Aktualnie jest trochę lepiej. W środę przejdzie dodatkowe badania. Mam nadzieję, że przetrwamy trudniejszy czas, oczekując w miarę dobrych wiadomości – kontynuował Niemiec.

– Z N’Golo jest podobnie. W pierwszej połowie prezentował się świetnie, ale do momentu, gdy doznał urazu kolana. W każdym razie wygląda na to, że to nie jest poważna kontuzja – mówił Tuchel.

Chelsea w najbliższy weekend rozegra kolejny mecz ligowy w Premier League. Rywalem The Blues będzie Manchester United.

