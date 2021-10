Newcastle United zostało ostatnio przejęte przez nowych właścicieli. Mike Ashley sprzedał swoje akcje w ręce przedstawicieli saudyjskiego funduszu inwestycyjnego. Nowy właściciel obiecał dokapitalizowanie klubu z st. James Park, co budzi obawy u rywali. Głos w tej kwestii zabrał menedżer Chelsea.

Newcastle United wzbudziło ostatnio duże zainteresowanie

Po zmianie właściciela w szeregach Srok rysuja się ambitne plany

Thomas Tuchel wypowiedział się na temat zmian w klubie z St. James Park

Tuchel zabrał głos na temat Newcastle

Newcastle United zostało przejęte przez Public Investment Fund. Wraz z nowym właścicielem nie brakuje doniesień na temat ruchów transferowych w klubie z St. James Park. Thomas Tuchel nie kryje niepokoju w związku z ostatnimi wydarzeniami.

– Myślę, że normalni ludzie mają obawy. W każdym razie ufamy władzom Premier League. Skoro zaakceptowali tę zmianę, to wszystko musi być ok – mówił menedżer The Blues w trakcie spotkania z dziennikarzami.

– Nowi właściciele mają duże ambicje po przejęciu klubu. Wygląda na to, że będziemy mieć nowego konkurenta do tytułów i miejsc w czołówce – dodał Tuchel.

– Gramy w najtrudniejsze lidze. Zawsze dzieje się coś, że staje się jeszcze trudniej – powiedział opiekun ekipy ze Stamford Bridge.

Chelsea w sobotę w spotkaniu ósmej kolejki ligi angielskiej zmierzy się z Brentfordem. Mecz odbędzie się o godzinie 18:30. Ekipa ze stolicy Anglii plasuje obecnie na pozycji lidera rozgrywek, legitymując się bilansem 16 punktów na koncie.

