Menedżer Chelsea Thomas Tuchel przyznał, że popełnił błąd przy ustalaniu składu na środowe spotkanie Premier League z Arsenalem. The Blues w meczu, który rozegrany został na Stamford Bridge musieli uznać wyższość Kanonierów.

Niemiecki szkoleniowiec Chelsea zdecydował się na dokonanie wielu zmian w wyjściowym składzie i po zakończeniu meczu przyznał, że popełnił w tej kwestii błąd. – Nie jestem zadowolony ze swojej decyzji o składzie. Łatwo jest to powiedzieć po fakcie. Ale dokonaliśmy zbyt wielu zmian, nie powinienem tego robić w ten sposób. Mam konkretne przemyślenia, ale nie przekażę ich wam – powiedział Tuchel po zakończeniu spotkania.

– Przeczuwałem to przychodząc dzień wcześniej na trening. Mam trochę pecha, że potwierdziło się to na boisku. Żałuję, ale to to już jest – dodał niemiecki szkoleniowiec. – Nie czułem tego samego zaangażowania, intensywności i energii jaką pokazaliśmy w ostatnim meczu. To są te detale, których zabrakło.

Chelsea myślami przy finale

Już w najbliższą sobotę Chelsea zagra o pierwsze trofeum w tym sezonie. W finałowym meczu Pucharu Anglii zmierzy się na londyńskim Wembley z Leicester City. Thomas Tuchel przyznał, że właśnie perspektywa tego spotkania mogła wpłynąć na postawę jego zespołu w środowym spotkaniu.

– Wszystkim nam brakowało koncentracji i skupienia, to jest niezwykłe. Być może dałem drużynie jakieś znaki, że myślę o sobotnim meczu, nawet jeśli to tylko pięć procent lub nawet jeden. Jeżeli tak się do tego podchodzi to dostaje się karę, bo nie można być naiwnym – kontynuował.

The Blues dali nadzieję West Hamowi i Liverpoolu

Chelsea przegrywając z Arsenalem otworzyła szerzej drzwi West Hamowi i Liverpoolowi. Jeżeli wygrają swoje spotkania będą tracić do The Blues odpowiednio trzy i jeden punkt. Na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu The Blues nadal mają jednak wszystko w swoich rękach.

– To będzie niesamowita walka. Wciąż jest to w naszych rękach, ale zmarnowaliśmy kolejną szansę. Uzyskaliśmy jednak kilka dobrych wyników, więc musimy sobie teraz poradzić z przegraną – powiedział Tuchel.

