Tuchel nie przejmuje się zmianą właściciela Chelsea

PressFocus Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Thomas Tuchel przyznał w piątek podczas konferencji prasowej przed meczem z Brentford, że nie zaprząta sobie głowy zmianą właściciela Chelsea. Menedżer The Blues dodaje, że zmiana nie zawsze wiążę się z czymś negatywnym, dlatego Niemiec z optymizmem patrzy w przyszłość i skupia się na codziennej pracy w klubie.

Tuchel nie przejmuje się zmianą właścicieli

Niemiec ze spokojem patrzy na zmiany zachodzące w klubie

Menedżer czeka na wybór nowych właścicieli, aby poznać przyszłość Chelsea

“Zmiana nie zawsze musi być czymś negatywnym”

Losy Chelsea wciąż pozostają niepewne. Według brytyjskich mediów kwiecień ma być decydującym miesiącem, w którym poznamy nowych właścicieli londyńskiego klubu. W tym momencie najbardziej realnymi kandydatami wydaje się rodzina Rickettsów, Todd Boehly, Stephen Pagliuca oraz David Blitzer z Joshem Harrisem.

– Nie martwię się tym, ponieważ nie mam na to wpływu. Są pewne rzeczy w życiu, gdy po prostu musisz odpuścić, bo nie możesz nic z tym zrobić. Wychodzę z założenia, że należy robić to, na co ma się wpływ i skupiam się, aby robić to jak najlepiej. Nie będę też komentował tej sprawy, ani wyrażał swoich preferencji. Cieszę się, że nie jestem w to zaangażowany – przyznał Tuchel.

W wyniku zawirowań w Chelsea w związku z sankcjami nałożonymi na Romana Abramowicza media zaczęły spekulować na temat przyszłości niemieckiego menedżera. Thomas Tuchel jest jednak spokojny i z optymizmem patrzy w przyszłość. Trener nie zamierza wykonywać żadnych ruchów przed rozwiązaniem się sprawy.

– Zmiana nie zawsze musi być czymś negatywnym. Jestem bardzo otwarty na to, co nastąpi, ale i trochę smutny, że został zaburzony pewien spokój w klubie, bo czułem się tutaj bardzo dobrze. Teraz zobaczymy, czego będą oczekiwali nowi właściciele. Gdy wszystko będzie już jasne usiądziemy do wspólnych rozmów i postaramy się dopasować – dodał menedżer The Blues.

