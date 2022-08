Tuchel nie jest pierwszym, który pokłócił się z Antonio Conte [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Antonio Conte

Thomas Tuchel nie jest pierwszym, który kłóci się z Antonio Conte na boisku. Włoski trener już niejednokrotnie miał spięcia z różnymi osobistościami świata futbolu, między innymi z prezydentem Juventusu Andreą Agnellim.

Antonio Conte słynie ze swojego temperamentu

Thomas Tuchel nie jest pierwszym, który pokłócił się z włoskiem trenerem

Obecny menedżer Spurs miał już na pieńku z Mourinho, Everem Banegą czy Andrę Agnellim

Możesz go kochać albo nienawidzić – taki jest Antonio Conte

Conte jest znany ze swojego temperamentu i osobowości, co czyni go jedną z najbardziej kultowych postaci we współczesnym futbolu. Kochają go kibice klubów, w których pracuje – rywale nie potrafią znieść. To przeznaczenie wielkich postaci. Możesz ich kochać lub nienawidzić, a Conte jest jednym z nich.

Włoski taktyk starł się w niedzielę ze swoim odpowiednikiem z Chelsea Thomasem Tuchelem. Ich konfrontacja szybko stała się wiralem w mediach społecznościowych i jest zdecydowanie najbardziej dyskutowanym wydarzeniem piłkarskim minionego weekendu. Ale to nie pierwszy taki przypadek w historii.

Antonio Conte starł się między innymi z Jose Mourinho w styczniu 2018 roku, kiedy to włoski trener dowodził Chelsea, a Special One prowadził Manchester United. Mourinho narzekał na przesadne świętowanie Conte po czwartym golu dla Chelsea w wygranym przed The Blues 4:0 meczu na Stamford Bridge. Wywołało to długą serię incydentów i pamiętnych cytatów między dwoma trenerami, którzy niedawno spotkali się w towarzyskim meczu między Spurs a Romą okazując sobie tym razem wzajemny szacunek.

Były trener Juventusu i Interu nie tylko kłóci się z innymi trenerami. Podczas swojego pierwszego sezonu w Interze, w przegranym finale Ligi Europy z Sevillą, Conte był bliski rękoczynów z zawodnikiem drużyny przeciwnej Everem Banegą, a obu panów rozdzielali inni pracownicy sztabu szkoleniowego.

Jednak najbardziej popularne starcie na boisku Conte z rywalem miało miejsce kilka miesięcy później, podczas jego drugiego sezonu na San Siro. Szkoleniowiec wrócił na Allianz Stadium po raz drugi jako rywal Juventusu, a jego Inter zmierzył się ze Starą Damą w rewanżowym meczu półfinału Pucharu Włoch.

Po meczu prezydent Juventusu Andrea Agnelli krzyczał w kierunku ówczesnego trenera Interu: “wsadź sobie ten palec w…“. Jak się później okazało, Conte w przerwie spotkania pokazał w kierunku włodarzy Starej Damy środkowy palec. Conte został ukarany grzywną w wysokości 2000 euro, a kilka dni później przeprosił, mówiąc, że „zareagował w niewłaściwy sposób”.

Il gesto di Conte (fine primo tempo)

Il labiale di Agnelli (fine partita)#JuveInter #JuventusInter pic.twitter.com/1RwfxkLbtR — franco vanni (@franvanni) February 9, 2021

Zobacz również: Tuchel o spięciu z Conte: to jest Premier League, walczyliśmy dla swoich drużyn