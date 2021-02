Menedżer Chelsea Thomas Tuchel w samych superlatywach wypowiada się na temat wychowanków londyńskiego klubu. Niemiec, który niedawno zastąpił na tym stanowisku Franka Lampard, zapewnia, że wszyscy otrzymają szansę na wywalczenie sobie miejsca w składzie.

Akademia Chelsea uznawana jest za jedną z najlepszych w Europie. W ostatnim czasie do pierwszego zespołu przebili się między innymi Mason Mount, Reece James i Tammy Abraham, którzy regularnie pojawiali się na boisku za kadencji Franka Lamparda. W pierwszym meczu pod wodzą Tuchela żaden z nich nie znalazł się jednak w wyjściowym składzie.

Cała trójka dostała natomiast szansę w drugim wygranym 1:0 meczu z Burnley. Abraham i Mount zagrali już od pierwszej minuty, natomiast James pojawił się na boisku w drugiej połowie. Tuchel zapewnia, że zamierza stawiać na młodych zawodników w kolejnych meczach, ale nikomu nie zamierza dawać miejsca w składzie za darmo.

– To jest kluczowy punkt i jestem absolutnie zadowolony z jakości akademii. Z chłopakami, których tutaj mamy, praca jest przyjemnością. Mają nie tylko jakość, ale także fizyczne warunki pozwalające na grę w Premier League – powiedział Tuchel, cytowany przez Sky Sports.

– Wiem jak ciężko jest grać dla Chelsea i rywalizować o tytuły. To jest wyzwanie i jestem bardzo zadowolony, że wszyscy chłopcy w składzie Chelsea je teraz podejmują. To pokazuje twój charakter i podejście – kontynuował szkoleniowiec Chelsea.

– To bardzo ważne, abyśmy polegali na nich i im ufali. Nie możemy jednak mylić braku doświadczenia z brakiem umiejętności. Dostaną każdą szansę, aby mogli zostawić tutaj swój ślad. Na końcu musimy jednak zaakceptować, że chodzi o jakość i o to co dają w danym momencie drużynie. Nikt nie może liczyć na prezenty – dodał niemiecki trener.

Kolejne ligowe spotkanie drużynę Chelsea czeka już w czwartek. O godzinie 21:00 zmierzy się na wyjeździe z Tottenhamem Hotspur.



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin