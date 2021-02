Trzy mecze o sześć punktów – w Premier League walczą o utrzymanie

Mistrza i dwóch spadkowiczów już znamy, tego nie da się ukryć. Tylko katastrofa pozbawi Manchester City tytułu, natomiast tylko cud sprawi, że Sheffield United i West Bromwich Albion zdołają się utrzymać. Możemy pokusić się o stwierdzenie, że znamy już miejsca trzech z dwudziestu ekip Premier League. Natomiast co z pozostałymi siedemnastoma?

Zaczynamy z wysokiego C – lider i najprawdopodobniej kolejny mistrz kontra najlepszy zespół w Londynie i czwarta drużyna ligowej tabeli. W szeregach Manchesteru City najprawdopodobniej nie zobaczymy tylko Nathana Ake, z kolei w kadrze West Hamu zabraknie Arthura Masuaku, Andrija Jarmołenki i Angelo Ogbonny. Na konferencji prasowej Pep Guardiola poruszył niezwykle ciekawą kwestię – pieniądze. Trener Obywateli został zapytany o to, czy przejmuje się słowami ludzi, którzy mówią, że można wydawać dużo i nie wygrywać:

Tę historię mamy za sobą, ale myślę, że zawsze będzie z nami.Wielu dziennikarzy twierdzi, że jedynym powodem, dla którego wygrywamy, są pieniądze. Akceptujemy to. Inne kluby mają wyższy budżet niż my, ale musimy z tym żyć. Mamy niesamowicie silny zespół, świetne zaplecze, etyka pracy we wszystkich działach jest niesamowita – tak jak to było w Barcelonie i Bayernie. Wszystkie działy w klubie pracują jak powinny. To, co zrobiliśmy w ciągu ostatnich czterech sezonów, wygraliśmy wiele gier i tytułów, mamy najlepszych graczy – nie da się tego zrobić i utrzymać przez długi czas.

Najlepsi gracze kosztują, ale kiedy ludzie na całym świecie mówią, że jedynym powodem, dla którego wygrywamy, są pieniądze, akceptujemy to i staramy się funkcjonować jeszcze lepiej. Nie było nas na szczycie przez ostatnie 30-40 lat, nie rywalizowaliśmy z elitarnymi klubami, ale teraz jesteśmy na górze, a ludzie wciąż myślą, co tu robimy? Wcześniej, kiedy United wygrywało, wygrywało i wygrywało, to dlatego, że wydawali więcej pieniędzy niż pozostali, a Barcelona i Madryt były takie same. Nie czuję, że różnimy się zbytnio od tych klubów pod tym względem. Ale musimy to zaakceptować.