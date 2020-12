Tryb ekonomiczny nie wystarczył, Liverpool znów traci punkty

Starcie Newcastle z Liverpoolem było ostatnim spotkaniem na boiskach Premier League w 2020 roku. Postawa obu drużyn pozostawiła wiele do życzenia, ponieważ tempo tego starcia przypominało sparing. Ostatecznie podopieczni Juergena Kloppa nie zdołali zdobyć nawet jednej bramki i mecz zakończył się rezultatem 0:0.

Rozgrywany na St. James’ Park mecz Newcastle kontra Liverpool kończył zmagania w 16. kolejce Premier League. Zdecydowany faworytem do zwycięstwa byli podopieczni Juergena Kloppa, którzy ostatnio tracili jednak punkty ze słabszymi drużynami. Sroki chciały wykorzystać ten fakt i sprawić niespodziankę w środowy wieczór.

Liverpool nie do poznania

W pierwszych kilkunastu minutach Liverpool zbudował znaczną przewagę w posiadaniu piłki, ale praktycznie nic z niej nie wynikało. Goście nie zaczęli tego spotkania dobrze, co innego Newcastle. Gracze prowadzeni przez Steve’a Bruce’a nie przestraszyli się silniejszego rywala i grali odważnie. Stwarzali sobie również okazje bramkowe, głównie za sprawą widocznego Calluma Wilsona. 28-latek szukał miejsca na oddanie strzału i w szóstej minucie mógł pokonać Alissona. Napastnik Srok uderzył piłkę głową po rzucie wolnym, ale przymierzył obok bramki. Newcastle nie miało odpowiedniej jakości, aby objąć prowadzenie.

W dalszej części meczu wciąż nie oglądaliśmy Liverpoolu, do którego się przyzwyczailiśmy. The Reds nie stosowali wysokiego pressingu, ponadto brakowało im agresji w odbiorze piłki oraz odpowiedniej determinacji. Pierwszą świetną szansę goście mieli w 34. minucie, gdy Mohamed Salah znalazł się w sytuacji sam na sam z Karlem Darlowem, który koniuszkami palców obronił uderzenie lecące w kierunku dalszego słupka. Angielski goalkeeper musiał się wykazać ponownie tuż przed przerwą. Wtedy zatrzymał groźną próbę Sadio Mane, który uderzał głową w lewy górny róg bramki.

Sparingowe tempo na St. James’ Park

Drugie 45 minut z pewnością rozczarowało widzów jeszcze bardziej niż pierwsze. Newcastle miało korzystny wynik, więc ograniczyło się do cofnięcia się we własne pole karne i defensywy. Sympatycy gospodarzy nie musieli się jednak specjalnie obawiać, gdyż Liverpool wciąż grał znacznie poniżej swoich możliwości. Skuteczność również pozostawiała wiele do życzenia. W 66. minucie Salah ponownie znalazł się w doskonałej sytuacji strzelenie gola, ale piłka po jego uderzeniu minęła lewy słupek. Chwilę później futbolówkę w siatce powinien umieścić Roberto Firmino, ale Brazylijczyk uderzył piłkę głową obok bramki. Podopieczni Juergena Kloppa nie zdołali zdobyć nawet jednego gola i ostatecznie spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem.

2 stycznia Newcastle ponownie zagra na własnym stadionie, tym razem przeciwnikiem Srok będzie Leicester. Dwa dni później Liverpool zmierzy się na wyjeździe z Southampton.