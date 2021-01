Trudna przeprawa Manchesteru, United znów na szczycie

Piłkarze Manchesteru United byli faworytem starcia z Fulham, ale londyńczycy walczyli dzielnie i wygrywali 1:0. Drużyna z siedzibą na Old Trafford zdołała jednak odwrócić losy meczu i ostatecznie wygrała 2:1, dzięki czemu znów jest liderem w tabeli Premier League.

Piłkarze Manchesteru United do wyjazdowego starcia z Fulham przystępowali, jako trzecia drużyna Premier League, chociaż w przypadku zdobycia kompletu punktów, wróciliby na szczyt tabeli. Tym samym wyprzedziliby lokalnego rywala, który wygrał z Aston Villą (2:0). Londyńczycy nie zamierzali jednak się poddawać, ponieważ wciąż rywalizowali o pozostanie w angielskiej elicie.

Nieoczekiwany początek

Piłkarze Fulham wyszli na to spotkanie z dużym zaangażowaniem i pozytywnym nastawieniem, czego nie można stwierdzić w przypadku Manchesteru, który był mocno ospały. Starania gospodarzy już w piątej minucie dały efekt w postaci gola. Andre-Frank Zambo Anguissa miał mnóstwo wolnej przestrzeni wokół siebie i z odległości koła środkowego wykonał rewelacyjne długie podanie w kierunku będącego w polu karnym Ademola Lookmana. 23-latek opanował futbolówkę, zszedł do środka i przymierzył świetnie w kierunku lewego słupka. David de Gea nie miał szans na udaną interwencję, a w tej sytuacji zawiniła defensywa, która była spóźniona i źle ustawiona. Zdecydowanie lepiej mógł zachować się Paul Pogba. Francuz źle się ustawił i próbował odebrać piłki, ponieważ liczył, że arbiter dopatrzy się spalonego, co się oczywiście nie wydarzyło.

Manchester United w tym meczu utrzymywał się długo przy piłce, ale nie wynikała z tego żadna korzyść. Sygnał do ataku dał Bruno Fernandes, który przymierzył nieźle z dystansu, ale piłka po jego strzale trafiła tylko w słupek. W 21. minucie Portugalczyk nie zniechęcił się i w 21. minucie dośrodkował futbolówkę w pole karne, którą wprost przed siebie odbił Alphonse Areola. Francuz zrobił to jednak fatalnie, co wykorzystał Edinson Cavani, który z bliskiej odległości przymierzył w lewy róg bramki. Czerwone Diabły po doprowadzeniu do remisu nabrały wiatru w żagle i oddały jeszcze kilka strzałów, ale prawie każdy był niecelny. Do przerwy na tablicy wskazującej wynik widniał rezultat 1:1.

W kolejce numer 20, Fulham zmierzy się na wyjeździe z Brighton. Z kolei Manchester United podejmie na Old Trafford Sheffield United.