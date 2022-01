fot. PressFocus Na zdjęciu: Kieran Trippier

Kieran Trippier został nowym zawodnikiem Newcastle United. Do ekipy z St. James Park piłkarz dołączył z Atletico Madryt. Anglik podzielił się opinią na temat zmiany barw klubowych.

Newcastle United dokonało pierwszego transferu w trakcie rządów nowych właścicieli

Z klubem z St. James Park związał się Kieran Trippier

35-krotny reprezentant Anglii podpisał umowę do końca czerwca 2024 roku

Trippier pierwszym transferem Newcastle w nowej erze

Kieran Trippier dołączył do Newcastle United na zasadzie transferu definitywnego. 31-latek związał się z przedstawicielem Premier League kontraktem do 2024 roku. Zawodnik do angielskiej ekipy trafił za 15 milionów euro.

– Cieszę się, że mogę dołączyć do tego fantastycznego klubu. Bardzo podobał mi się czas spędzony w Madrycie, ale kiedy dowiedziałem się o zainteresowaniu ze strony Newcastle United i Eddiego Howe’a, z którym pracowałem wcześniej, zdałem sobie sprawę, że właśnie tam chcę kontynuować swoją karierę – mówił Trippier cytowany przez oficjalną stroną internetową Newcastle United.

– Wiem, że przed nami dużo pracy, ale bardzo dobrze znam styl gry w angielskiej Premier League. Wiem też, że Newcastle to niesamowity klub z bardzo utalentowanymi zawodnikami. Nie mogę się doczekać dołączenia do zespołu, jestem zachwycony. To wielki zaszczyt wejść na boisko jako zawodnik Newcastle – uzupełnił piłkarz.

Trippier w tej kampanii wystąpił łącznie w 18 spotkaniach, w tym w 15 w La Liga. Anglik do Atletico trafił w 2019 roku z Tottenhamu Hotspur, kosztując wówczas 22 miliony euro. Z ekipą z Wanda Metropolitano wygrał w poprzednim sezonie mistrzostwo Hiszpanii.

