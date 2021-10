Salah przerwał ciszę na temat swojej przyszłości na Anfield

Media donosiły, że negocjacje Mohameda Salaha z Liverpoolem na temat nowej umowy utknęły w martwym punkcie. Egipcjanin sondował ponoć możliwość przenosin do Hiszpanii, ale w ostatnim wywiadzie dla Sky Sports mocno podkreślił swoje przywiązanie do klubu z Anfield.

Liverpool chce przedłużyć kontrakt z Mohamedem Salahem, ale według mediów negocjacje utknęły w martwym punkcie z powodu wymagań finansowych gracza

Egipcjanin w rozmowie ze Sky Sports wyznał jednak, że marzy o pozostaniu na Anfield do końca kariery i odbił piłeczkę w kierunku klubu

Salah: marzę o pozostaniu na Anfield, ale to nie zależy ode mnie

Liverpool chce jak najszybciej zabezpieczyć przyszłość Mohameda Salaha. Jego kontrakt wygasa w czerwcu 2023 roku, a zatem Anglicy chcieliby związać swoją gwiazdę znacznie dłuższą umową. Problemem w dojściu do porozumienia jest, według tamtejszych mediów, kwestia finansowa. The Reds proponują 29-latkowi około 20 milionów rocznie – co i tak byłoby najwyższym kontraktem w drużynie. Zawodnik żąda dziesięć milionów więcej.

Sytuację bacznie monitorują, między innymi Paris Saint-Germain oraz Real Madryt. Sam Salah zabrał jednak niedawno głos, nie pozostawiając wątpliwości w sprawie swojego przywiązania do obecnego zespołu.

– Jeśli mnie zapytasz, odpowiem, że marzę, by zostać tu aż do ostatniego dnia mojej piłkarskiej kariery. Nie mogę jednak zbyt wiele o tym mówić, bo nie zależy to ode mnie. Zależy to od tego, czego chce klub, a nie ja. Obecnie nie wyobrażam sobie siebie występującego przeciwko Liverpoolowi. To byłoby dla mnie bardzo przykre. Nie chcę o tym mówić, byłbym bardzo smutny. Nie widzę tego, bym miał grać przeciwko Liverpoolowi, ale zobaczmy, co stanie się w przyszłości – powiedział napastnik w rozmowie ze Sky Sports. Jest to jednocześnie pokazanie przywiązania, jak i odbicie piłeczki w stronę klubu z Anfield.

Medialne spekulacje nie przeszkadzają Salahowi, który przeżywa jeden z najlepszych momentów w karierze. W jedenastu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach zanotował aż dwanaście bramek i cztery asysty. Już w niedzielę Egipcjanin zechce poprowadzić Liverpool w Derbach Anglii przeciwko Manchesterowi United.

Manchester United Liverpool FC 3.10 3.65 2.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23. października 2021 09:25 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Zobacz również: Premier League: Mecz prawdy dla Solskjaera?