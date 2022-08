fot. PressFocus Na zdjęciu: Antonio Conte

Chelsea zremisowała z Tottenhamem Hotspur w meczu drugiej kolejki Premier League w niedzielny wieczór. Tym samym po raz pierwszy w karierze zespół Antonio Conte nie przegrał z ekipą Thomasa Tuchela.

Antonio Conte przed niedzielnym meczem Chelsea – Tottenham miał fatalny bilans meczów z drużynami Thomasa Tuchela

Włoch przegrał wcześniejsze trzy spotkania

W niedzielny wieczór The Blues nie tylko nie przedłużyli passy kolejnych zwycięstw z The Spurs, ale przełamanie zaliczył też były selekcjoner Squadra Azzurra

Conte po raz pierwszy nie przegrał z Tuchelem

Chelsea dwukrotnie prowadziła w boju z Tottenhamem Hostpur, ale ostatecznie nie mogła cieszyć się z wywalczenia pełnej puli. Rzutem na taśmę Harry Kane odarł zawodników The Blues z dwóch oczek i obie drużyny musiały się zadowolić remisem.

Niedzielna batalia z udziałem Chelsea i The Spurs była jednocześnie czwartym starcie zespołów prowadzonych przez Antonio Conte i Thomasa Tuchela. Bilans Włocha przed tym boje nie był dobry, bo w każdym z wcześniejszych meczów przegrywał.

Wszystkie spotkania z udziałem drużyny obu trenerów rozegrane zostały w tym roku. 5 stycznia w ramach 1/2 finału Pucharu Anglii zawodnicy The Blues wygrali 2:0. W rewanżu Chelsea też była lepsza, notując zwycięstwo 1:0. Po raz ostatni ekipa ze Stamford Bridge pod wodzą Tuchela grała z Tottenhamem w lidze 23 stycznia. Wówczas górą też była Chelsea, wygrywając 2:0.

Do niedzielnej potyczki The Blues wygrywali z The Spurs pięć razy z rzędu. Tottenham natomiast nie potrafi pokonać Chelsea już od 12 spotkań. Po raz ostatni drużyna ze Stamford Bridge przegrała z The Spurs w styczniu 2019 roku.

