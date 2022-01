PressFocus Na zdjęciu: Hugo Lloris

W piątek wyjaśniła się przyszłość bramkarza Tottenhamu Hotspur Hugo Llorisa. Doświadczony Francuz podpisał nowy kontrakt z klubem.

Hugo Lloris będzie kontynuował swoją karierę w Tottenhamie Hotspur

Francuski bramkarz może pozostać w klubie z północnego Londynu do końca swojej kariery

W piątek Tottenham poinformował o podpisaniu nowego kontraktu z 35-latkiem

Lloris na dłużej w Tottenhamie

Dotychczasowa umowa 35-letniego reprezentanta Francji wygasała z końcem obecnego sezonu i jego przyszłość z zespole Tottenhamu stała pod znakiem zapytania. Ostatecznie jednak obie strony zdecydowały się na kontynuowanie współpracy i osiągnęły porozumienie w sprawie nowego kontraktu. Ten będzie obowiązywała przez najbliższe 2,5 roku, do 30 czerwca 2024 roku.

Lloris barw Tottenhamu bronił od prawie 10 lat. Do klubu z północnego Londynu trafił w sierpniu 2012 roku z Olympique Lyon. Od tamtej pory Francuz rozegrał 395 spotkań we wszystkich rozgrywkach.

– To zaszczyt grać w piłkę dla tak wielkiego klubu jak Tottenham. Również relacje z kibicami są dla mnie ważne. W ciągu ostatnich kilku miesięcy czułem ich wsparcie jeszcze mocniej niż wcześniej. Tak więc była to dla mnie łatwa decyzja do podjęcia – powiedział Lloris, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

– Jestem naprawdę szczęśliwy, że jestem w tej sytuacji i mogę teraz skupić się na kolejnych miesiącach i latach. Wierzę, że jesteśmy w nowym procesie pod wodzą Antonio Conte, z silnym podstawami zespołu, które będą naszym fundamentem. Następnie to od piłkarzy zależy, czy pokażą swoją jakość – dodał francuski bramkarz.

