Tottenham oddalił się od TOP 4, udany rewanż United

Manchester United przegrywał do przerwy 0:1 z Tottenhamem. Po przerwie zawodnicy Ole Gunnara Solskjaera pokazali jednak charakter i wygrali 3:1. Dzięki temu umocnili się na pozycji wicelidera tabeli w Premier League. Londyńczycy pozostali na siódmej lokacie i do czwartego West Hamu tracą sześć punktów.

W 31. kolejce Premier League najciekawiej zapowiadało się starcie między Tottenhamem, a Manchesterem United. Wszyscy mieli w pamięci październikową konfrontację, w której londyńczycy rozgromili rywala aż 6:1. Czerwone Diabły zrobiły od tego momentu progres i w tabeli znajdowały się wyżej od Kogutów. Tym razem większość argumentów sugerowała, że zobaczymy wyrównaną potyczkę.

Istotna decyzja arbitra

Przedmeczowe przewidywania sprawdziły się i na Tottenham Hotspur Stadium rzeczywiście oglądaliśmy wyrównane starcie, które pozostawiało jednak wiele do życzenia. Żadna z drużyn nie potrafiła wyraźnie narzucić swoich warunków i tempa gry. Najciekawsza sytuacja miała miejsce w 34. minucie, gdy Fred odegrał do Paula Pogby, a ten wyczekał na odpowiedni moment i zagrał w kierunku Edinsona Cavaniego. Piłka po strzale Urugwajczyka przeszła między nogami Hugo Llorisa i znalazła się w siatce. Wcześniej jednak Scott McTominay uderzył w twarz Heung-min Sona. Sytuację tę analizowali sędziowie odpowiedzialni za VAR oraz arbiter główny Chris Kavanagh, który finalnie odgwizdał faul Szkota i anulował trafienie dla gości.

Pięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry zobaczyliśmy jednak gola strzelonego zgodnie z przepisami. Tottenham wykonał świetną wielopodaniową akcję, która zakończyła się podaniem Harry’ego Kane’a w kierunku Lucasa. Brazylijczyk mógł oddać strzał, ale odegrał do będącego w szesnastce Sona. Koreańczyk pokonał Deana Hendersona po uderzeniu z pierwszej piłki w lewy dolny róg bramki. Do szatni Koguty schodziły prowadząc 1:0.

Zmiana o 180 stopni

Na drugą połowę Manchester United wyszedł podrażniony. Grał z większą intensywnością i zaangażowaniem. Zaowocowało to wyrównującym trafieniem w 58. minucie. Uznanie należy się Fredowi, który krótkimi podaniami uruchomił akcję, a następnie strzelił swojego drugiego gola w Premier League po uderzeniu z bliskiej odległości.

Dwie minuty później Tottenham mógł znów prowadzić. Szansy na dublet nie wykorzystał jednak Son, którego uderzenie zatrzymał Henderson. To była jedna z najlepszych okazji dla londyńczyków. Koguty przez większość czasu były pasywne i koncentrowały się na bronieniu dostępu do własnej bramki.

Natomiast Czerwone Diabły nie odpuszczały i konsekwentnie dążyły do strzelenie zwycięskiego gola. Stuka ta udała się w 79. minucie, gdy Bruno Fernandes wypatrzył w szesnastce Cavaniego i dośrodkował w jego kierunku. Urugwajczyk był świetnie ustawiony i rzucił się do piłki, by pokonać Llorisa uderzeniem głową w prawy dolny róg bramki. W doliczonym czasie gry Pogba podał do Masona Greenwooda, który ustalił wynik tej batalii na 3:1.

W kolejce numer 32, Tottenham zagra na Goodison Park z Evertonem. Z kolei Manchester United podejmie u siebie Burnley.