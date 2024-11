PA Images / Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola oraz piłkarze Tottenhamu

Tottenham Hotspur rozgromił Manchester City!

W sobotę odbył się hit 12. kolejki rozgrywek Premier League, w którym Manchester City przed własną publicznością podejmował Tottenham Hotspur. Ten mecz miał ogromne znaczenie zarówno dla jednych jak i drugich. Mistrzowie Anglii oraz Koguty notują serię porażek, a to spotkanie było idealną chwilą, aby wrócić na odpowiednie obroty. Warto zaznaczyć, że w tym sezonie doszło już do meczu między tymi zespołami. W rozgrywkach Pucharu Ligi Angielskiej wówczas triumfowała drużyna Ange Postecoglou (2:1).

Rywalizacja na Etihad Stadium wyśmienicie rozpoczęła się dla Tottenhamu Hotspur. Goście już w 13. minucie objęli prowadzenie, kiedy na listę strzelców wpisał się James Maddison. Manchester City dobrze nie otrząsnął się po stracie gola, a już po raz drugi musieli wyciągać futbolówkę z siatki. Wynik spotkania na 2:0 podwyższył James Maddison, dla którego był to już dublet. Wynik w pierwszej połowie nie uległ już zmianie, więc to Koguty w lepszych humorach schodziły na przerwę.

Druga połowa natomiast również rozpoczęła się idealnie dla zespołu z Londynu. W 52. minucie do bramki trafił Pedro Porro. Manchester City robił wszystko, aby odrobić straty, jednak finalnie im się to nie udało. W doliczonym czasie gry wynik spotkania na 4:0 podwyższył Brennan Johnson. Rywalizacja zakończyła się zwycięstwem Tottenhamu Hotspur, a The Citizens tym samym zanotowali już piątą porażkę z rzędu.

Tottenham Hotspur w kolejnym spotkaniu podejmie AS Romę w rozgrywkach Ligi Europy. Manchester City natomiast zmierzy się w Lidze Mistrzów z Feyenoordem Rotterdam.

Manchester City – Tottenham Hotspur 0:4

Maddison (13′, 20′), Porro (52′), Johnson (90+3′)