W niedzielnym hicie Premier League Tottenham Hotspur zmierzy się z Chelsea. W drużynie gospodarzy przeciwko zespołowi Thomasa Tuchela wystąpi Harry Kane. Niemiecki szkoleniowiec przyznał, że z zadowoleniem przyjął informację, że reprezentant Anglii pozostał w klubie z północnego Londynu.

W niedzielę o godzinie 17:30 odbędzie się hit Premier League: Tottenham – Chelsea

W zespole gospodarzy wystąpi Harry Kane, który latem był mocno łączony z Manchesterem City, ale wśród klubów zainteresowanych jego pozyskaniem wymieniana była również Chelsea

Trener Chelsea Thomas Tuchel jest zaskoczony, że transfer Kane’a nie doszedł do skutku

Tuchel zaskoczony brakiem transferu

Harry Kane podczas letniego okna transferowego był mocno łączony z opuszczeniem Tottenhamu Hotspur, a o jego pozyskanie mocno zabiegał Manchester City. Władze Kogutów odrzuciły jednak wszystkie propozycje mistrzów Anglii i zatrzymali u siebie kapitana swojej drużyny. Thomas Tuchel przyznał, że był przekonany, że Kane zmieni latem barwy klubowe, jednocześnie dodając, że Chelsea choć była z nim łączona to mocno o niego nie zabiegała.

– Myślałem, że tak się stanie. Nigdy nie mieliśmy go na naszej liście i nigdy nie poszedłem do dyrektor klubu, aby powiedzieć, żeby go kupiła – powiedział Tuchel. – Klub uporządkował sytuację. Wokół zawodników jest wiele osób, ich agenci, doradcy i ludzie pomiędzy nimi, a my mieliśmy od nich pewne informacje. Ale nigdy nie było tak blisko, żebyśmy musieli doświadczyć rywalizacji.

Tuchel dodał również, że nie obawiał się ewentualnych przenosin Kane do Manchesteru City. – Nie, nie bałem się tego. Ale gdyby tak się stało, byłbym bardzo zainteresowany tym, jak być może zmieniłoby to styl Manchesteru City – kontynuował. – Nie boimy się nikogo. Akceptujemy każdy zespól, a Manchester City, Manchester United i Liverpool to drużyny silne jak żadna inna w lidze. Mają bardzo mocne składy. To są goście z którymi chcemy rywalizować i to normalne, że walczą o najlepszych zawodników i sądziłem że tak właśnie będzie.

– Z jednej strony cieszyłem się, że został, bo to też jest fajne, że w piłce jest taka sytuacja, że zawodnicy grają tylko dla jednego klubu. Harry Kane to Tottenham i nawet dla mnie – osoby która nie ma nic wspólnego z Tottenhamem, nigdy dla nich nie pracowałem – kiedy myślę o Tottenhamie w ostatniej dekadzie, myślę o Kane i to jest bardzo fajne – powiedział Tuchel. – Tak jak myślisz o Lionelu Messim i od razu myślisz o Barcelonie. Bardzo trudno dochodzi do ciebie, że gra on teraz dla innego klubu. Tak samo byłoby w przypadku Kane’a.

