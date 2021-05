Thomas Tuchel: Chelsea czekają aż trzy finały

Thomas Tuchel uważa, że londyńska Chelsea zagra na finiszu sezonu w aż trzech finałach. Niemiecki menedżer określił tym mianem nie tylko decydujące starcia w Lidze Mistrzów i FA Cup, ale także ligowy pojedynek z Leicester City.

Chelsea jest piąta w tabeli Premier League, ale nie może być jeszcze pewna utrzymania tej lokaty. W 37. kolejce The Blues zagrają bowiem z trzecim w stawce Leicester City. Jeżeli stracą punkty, to istnieje spore ryzyko, że wyprzedzi ich piąty Liverpool. W takim przypadku Chelsea mogłaby znaleźć się poza Ligą Mistrzów, o ile nie wygra decydującego meczu finałowego przeciwko Manchesterowi City.

Chelsea może zostać z niczym

Drużyna Thomasa Tuchela zagra też z Leicester City w sobotnim finale rozgrywek FA Cup. – Musimy zaprezentować nasz najwyższy poziom. Leicester jest bardzo mocne i zasłużyło na grę w finale. Kilka dni później spotkamy się z nimi ponownie, tym razem w Premier League – zauważył Tuchel.

Pytany o to, który mecz jest ważniejszy, odparł: – Nie mogę tego ocenić. Dla nas to będą dwa finały i nie skupiamy się teraz na niczym innym. Pierwszy finał będzie się toczyć o Puchar Anglii, a drugi o pierwszą czwórkę Premier League.

Chelsea ma o co grać, bo w teorii może zostać jeszcze bez trofeum i poza Ligą Mistrzów w sezonie 2021-2022. Kibiców niepokoić może fakt, że The Blues przegrali ostatnio ligowy mecz na własnym boisku z Arsenalem. To znacznie skomplikowało sytuację londyńczyków w tabeli.

– Zmarnowaliśmy przeciwko Arsenalowi szansę na to, by mieć przed kluczowym meczem ligowym przewagę. Musimy sobie z tym poradzić i najpierw zaprezentować się dobrze podczas finału na Wembley – skwitował menedżer Chelsea.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin