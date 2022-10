PressFocus Na zdjęciu: Thiago Silva

Thiago Silva chce porozmawiać z Chelsea, aby wiedzieć, czy jest częścią planów klubu na przyszły sezon, czy nie. Gracz nie chce pozostawać w niepewności do końca sezonu i oczekuje zdecydowanego stanowiska od władz The Blues.

Thiago Silva oczekuje rozmów z Chelsea ws. nowego kontraktu

Jego obecna umowa wygasa wraz z końcem rozgrywek

Brazylijczyk chciałby kontynuowac karierę na Stamford Bridge

Thiago Silva oczekuje deklaracji od Chelsea ws. nowego kontraktu

Silva, który dołączył do Chelsea po odejściu z Paris Saint-Germain w 2020 roku, podpisał w styczniu roczne przedłużenie kontraktu, aby pozostać w ekipie ze Stamford Bridge na sezon 2022-23.

38-latek nadal jest jednym z najważniejszych graczy The Blues i regularnie występuje w pierwszej drużynie, mimo, że jest jednym z najstarszych zawodnikó w Premier League.

Silva, który będzie reprezentował Brazylię na mistrzostwach świata w przyszłym miesiącu, wierzy, że może grać na najwyższym poziomie jeszcze przez jakiś czas i chce wiedzieć, jaka będzie jego przyszłość w kolejnym sezonie.

– Prawdopodobnie nie jest to najlepszy moment, aby rozmawiać na temat kontraktów, ale nadejdzie na to odpowiedni moment. Nie wiem, czy przed mundialem czy już po, ale oczywiście muszę wiedzieć, czy otrzymam nową umowę. Jest to dla mnie ważne również z powodów rodzinnych. Jeśli nie otrzymam propozycji, będę musiał zdecydować, co dalej – przyznał Thiago Silva w rozmowie z The Athletic.

Menedżer Chelsea, Graham Potter, umieścił Brazylijczyka w wyjściowym składzie w trzech z czterech meczów, odkąd zastąpił Thomasa Tuchela w zeszłym miesiącu. Środkowy obrońca przegapił sobotnie zwycięstwo nad Wilkami z powodu przeziębienia, ale we wtorek wieczorem zagra przeciwko swojemu byłemu klubowi AC Milan w Lidze Mistrzów.

