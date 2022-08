PressFocus Na zdjęciu: Thiago Alcantara

Thiago Alcantara dołączył do listy kontuzjowanych graczy Liverpoolu podczas pierwszego meczu tego sezonu Premier League. Jak donosi Goal.com, powrót Hiszpana na boisko zależy od postępów gracza w rehabilitacji. Jeżeli sprawdzą się pozytywne doniesienia, może wrócić do gry już niebawem.

Thiago Alcantara doznał kontuzji mięśniowej podczas meczu Liverpoolu z Fulham (2:2)

Tym samym Hiszpan dołączył do kontuzjowanych Konate czy Joty

Powrót 31-latka na boisko zależy od jego postępów w rehabilitacji. Najprawdopodobniej nie wróci jednak do gry w sierpniu

Thiago najprawdopodobniej nie zagra już w sierpniu

Fulham zdołało zatrzymać u siebie Liverpool (2:2) w pierwszej kolejce Premier League. Sam rezultat nie był dla Juergena Kloppa jedynym problemem po ostatnim gwizdku sędziego. Kontuzji na początku drugiej połowy doznał bowiem Thiago Alcantara. Tym samym Hiszpan dołączył do długiej listy kontuzjowanych, wśród których najważniejsi to Ibrahima Konate i Diogo Jota.

Pierwsze badania pokazały, że 31-latek cierpi na uraz ścięgna podkolanowego. Goal.com dowiedział się, że jeszcze w tym tygodniu dojdzie do kolejnego prześwietlenia. Dodatkowo podkreśla, że wszelkie ramy czasowe dotyczące powrotu Thiago na boisko zależeć będą od jego reakcji na początkowe leczenie i rehabilitację.

Mimo tego portal jest niemal pewien, że utalentowany pomocnik nie wystąpi już w sierpniu. Oznacza to, że zabraknie go najprawdopodobniej w starciach z Crystal Palace, Manchesterem United, Bournemouth czy Newcastle. Derby Merseyside, zaplanowane na trzeciego września, również mogą nadejść zbyt szybko dla kontuzjowanego obecnie gracza.

Jednocześnie Juergen Klopp może “uczepić się” promyka nadziei. Źródła bliskie klubu poinformowały Goal.com, że w przypadku bardzo dobrej reakcji na początkowe leczenie, 31-latek może wrócić do gry znacznie szybciej. Trudno jednak spodziewać się, by niemiecki trener wprowadził podopiecznego do wyjściowego składu tuż po odniesieniu kontuzji.

Thiago w minionym sezonie wyrósł na lidera drugiej linii Liverpoolu. Rozegrał łącznie 39 spotkań. Zanotował w nich dwie bramki i pięć asyst.

