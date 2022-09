fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Saga z Cristiano Ronaldo trwała przez niemal całe lato. Finalnie Portugalczyk został w Manchesterze United, choć na początku sezonu Erik ten Hag niespecjalnie z niego korzysta. Menedżer zdradził, z jakimi problemami mierzy się obecnie legenda Realu Madryt.

Cristiano Ronaldo planował odejście z Manchesteru United jeszcze tego lata

Finalnie przeprowadzka nie doszła do skutku. Portugalczyk został w zespole, lecz w obecnym sezonie zasiada głównie na ławce rezerwowych

Erik ten Hag przyznaje, że ma to związek z nieodpowiednim przygotowaniem do gry

Cristiano Ronaldo musi poczekać na grę

Saga z udziałem reprezentanta Portugalii ciągnęła się przez niemal całe lato. Rozważał on bowiem odejście z Manchesteru United na rzecz klubu, który zagwarantował sobie udział w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Pojawiało się wielu zainteresowanych, ale każdy z nich rezygnował na różnych etapach negocjacji. Finalnie Cristiano Ronaldo nie znalazł nowego pracodawcy, dlatego kolejny sezon spędzi na Old Trafford.

Po powrocie do zespołu legenda Realu Madryt zasiada głównie na ławce rezerwowych. Trudno spodziewać się, aby w najbliższym czasie wrócił do wyjściowego składu, bowiem “Czerwone Diabły” notują zwyżkę formy i mają za sobą trzy kolejne ligowe zwycięstwa.

Menedżer Erik ten Hag wypowiedział się na temat sytuacji Ronaldo i zdradził, co jest przyczyną jego problemów. Holender uważa, że ten nie jest odpowiednio przygotowany do gry, na co wpływ miały przedsezonowe spekulacje. Odpowiedział także na pytania dotyczące relacji między oboma panami.

Jak wszyscy wiemy, Ronaldo nie miał okresu przygotowawczego. Nie można go przegapić. To jest podstawa, zwłaszcza przy stylu gry, jaki chcemy grać. To coś innego niż w poprzednim sezonie. Będę jego przyjacielem, a czasami nauczycielem. Wszystko zależy od sytuacji – zapewnia ten Hag.

Manchester United w niedzielę zmierzy się z Arsenalem. Wiele wskazuje na to, że Ronaldo po raz kolejny zasiądzie na ławce rezerwowych.

Zobacz również: Nowy piłkarz Chelsea mógł wylądować w Liverpoolu