W ostatnim dniu okienka transferowego Chelsea sięgnęła po Denisa Zakarię. Okazuje się, że na samym finiszu Szwajcar mógł przenieść się do Liverpoolu, lecz londyńczycy okazali się konkretniejsi.

Chelsea poszukiwała wzmocnień środka pola. Wybór padł na Denisa Zakarię

Szwajcar przeniósł się do Londynu na zasadach rocznego wypożyczenia z opcją późniejszego wykupu

Okazuje się, że o pomocnika do samego końca walczył również Liverpool

Zakaria mógł grać w innym gigancie Premier League

W ostatnim dniu letniego okienka transferowego doszło do dosyć zaskakującej transakcji, bowiem Denis Zakaria zamienił Juventus na Chelsea. Ten ruch ma charakter rocznego wypożyczenia z opcją późniejszego wykupu za 28 milionów euro.

Londyńczycy od dłuższego czasu poszukiwali wzmocnień w środku pola, dlatego na sam koniec zdecydowali się sięgnąć po pomocnika “Starej Damy”. Z podobnymi problemami tego lata mierzył się Liverpool. Jak się okazuje, wicemistrzowie Anglii do ostatnich chwil również starali się o transfer reprezentanta Szwajcarii. Miał on do wyboru dwa kierunki, a decyzja o dołączeniu do Chelsea nastąpiła po pojawieniu się oferty. Wówczas Zakaria poprosił włodarzy Juventusu o zgodę na odejście.

Liverpool musiał wówczas uruchomić plan awaryjny i ściągnął z Turynu Arthura Melo. Transakcja również przebiegła na zasadach wypożyczenia z możliwością wykupu za 37,5 miliona euro. Ten ruch ma zapobiec problemom w środku pola, które pojawiły się po kontuzjach podstawowych zawodników.

Zakaria nie mógł zadebiutować w ten weekend z uwagi na formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na pracę. Wiele wskazuje na to, że szanse na pierwszy występ w nowych barwach otrzyma już we wtorek. Wówczas Chelsea zmierzy się w Lidze Mistrzów z Dinamem Zagrzeb.

