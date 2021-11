Erik ten Hag to jeden z najbardziej rozchwytywanych trenerów na rynku transferowym. 51-latek znajduje się między innymi na celowniku Manchesteru United. Aktualny szkoleniowiec Ajaxu przedstawił swoje stanowisko w sprawie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik Ten Hag

Erik ten Hag był w ostatnim czasie jednym z najbardziej rozchwytywanych trenerów na rynku transferowym

Szkoleniowiec Ajaxu znajdował się na celowniku między Man Utd i Newcastle United

51-latek w rozmowie z ESPN wypowiedział się na temat ostatnich doniesień medialnych

Ten Hag szczęśliwy w Ajaxie

Erik ten Hag ma kontrakt ważny z klubem z Eredivie do końca czerwca 2023 roku. Od momentu, gdy objął stery nad Ajaxem, wygrał z tą ekipą dwa mistrzowskie tytuły. Jednocześnie sprawił, że team z Amsterdamu jest aktualnie jednym z pretendentów do końcowego triumfu w Lidze Mistrzów, co potwierdziły dwa pewne zwycięstwa nad Borussią Dortmund w tej edycji elitarnych rozgrywek. Nie brakuje zatem spekulacji na temat przyszłości Holendra.

– Skupiam się na tym, co jest tu i teraz. Trudno mi się tym samym odnieść do tego, co może mieć miejsce w przyszłości – powiedział ten Hag w rozmowie z ESPN.

– Zależy mi na tym, aby poprawiać grę swojej drużyny. Dopóki będę czuł taką motywację, to będę chciał pracować w Ajaxie, jeśli oczywiście taka będzie wola władz klubu – kontynuował opiekun teamu z Amsterdamu.

Ten Hag był jednym z kandydatów do objęcia sterów nad Newcastle United. Ostatecznie jednak nie zdecydował się na pracę w klubie z Premier League, do czego się również odniósł. – Jestem szczęśliwy w Ajaxie. Ciesze się, że mogę pracować w tym klubie, realizując jednocześnie swoje cele – kontynuował trener amsterdamczyków.

Czytaj więcej: Newcastle nie zaskoczyło ws. wyboru nowego menedżera