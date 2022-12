PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Ten Hag ostrożny w słowach na temat Ronaldo

W listopadzie Cristiano Ronaldo za porozumieniem stron rozwiązał kontrakt z Manchesterem United. Było to następstwem głośnego wywiadu Portugalczyka, podczas którego krytykował klub z Old Trafford. Oberwało się także Erikowi ten Hagowi. Menedżer usłyszał między innymi, że jego zawodnik nie darzy go szacunkiem.

Po raz pierwszy od tamtych wydarzeń Erik ten Hag udzielił wywiadu. Holender w rozmowie z klubową telewizją zachował jednak sporą ostrożność. Nie odniósł się do słów Portugalczyka, a skupił się jedynie na tym, co przed nim.

– On odszedł i to już jest przeszłość. Teraz patrzymy na to, co przed nami, patrzymy w przyszłość – skomentował listopadowe wydarzenia Erik ten Hag.

Ten Hag wspomniał również, że jest zadowolony z postępów, jakie poczynił United od pierwszych porażek w sezonie z Brighton i Brentford, dodając, że nastąpiła zmiana w mentalności jego drużyny.

– Kiedy zmieniasz rzeczy w organizacji i zmieniasz sposób gry, to wymaga czasu. W piłce nożnej na najwyższym poziomie nigdy nie masz czasu. Przeciwnicy chcą cię dopaść i tak się stało. Musieliśmy szybko się przystosować i myślę, że nasz skład spisał się wspaniale. Zmieniła się mentalność i sposób naszej gry, nasz styl. Musimy iść nadal w tym kierunku – powiedział menedżer Czerwonych Diabłów.

Cristiano Ronaldo od kilku tygodni pozostaje bez klubu. W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia, że dołączy do saudyjskiego Al-Nassr, ale Portugalczyk zdementował te spekulacje.

