Erik ten Hag przyznał, że przede wszystkim oczekuje wyników od swoich zawodników osiąganych dzięki mądrej i odpowiedzialnej grze. Jak się okazuje, obecnie styl gry jest dla holenderskiego menedżera sprawą drugorzędna.

Erik ten Hag opowiedział o swoich oczekiwaniach na temat gry Manchesteru United

Czerwone Diabły pod wodzą nowego menedżera potrafią mocno zaskoczyć, ale też jeszcze bardziej rozczarować

W niedzielę, United zagrają z Evertonem. Początek o godzinie 20:00

Manchester United o kolejne ligowe punkty powalczy z Evertonem

Manchester United przed tygodniem przegrał w derbach Manchesteru z City aż 3:6, natomiast w czwartek miał sporo problemów w rywalizacji z Omonią Nikozja, która ostatecznie zakończyła się zwycięstwem Czerwonych Diabłów 3:2. A już w niedzielę United zagrają w kolejnym ligowym spotkaniu przeciwko Evertonowi, który jest niepokonany w Premier League od sierpnia.

– Chcę przypomnieć, że moi zawodnicy muszą grać przede wszystkim mądrze. Czasami trzeba zagrać brzydko, ale skutecznie. Ważna jest zespołowość i to, aby każdy gracz brał na siebie odpowiedzialność. To jest to, czego żądamy od zawodników. Wierzę, że są wystarczająco odważni – powiedział Erik ten Hag.

Manchester United pod wodzą Ten Haga dostarcza swoim kibicom wiele emocji, zarówno tych pozytywnych jak w meczach z Arsenalem czy Liverpoolem oraz tych negatywnych, jak w starciach z City czy Brentofrd. Holenderski menedżer apeluje jednak o cierpliwość w pierwszych miesiącach swojej pracy.

– To nie jest coś, co można osiągnąć w ciągu tygodnia czy nawet miesiąca. Aby osiągnąć pewien poziom potrzeba czasu, czasami nawet sezonu lub dwóch. Jednak to, co widzieliśmy przeciwko Arsenalowi czy Liverpoolowi pokazuje, że zmierzamy w dobrym kierunku, ale musimy robić to konsekwentnie – dodał trener United.

