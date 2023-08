fot. Imago/Malcolm Mackenzie/Pro Sports Images Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United wreszcie pozyskał nowego napastnika

Na Old Trafford zameldował się Rasmus Hojlund

Czerwone Diabły wydały na niego aż 75 milionów euro

Duńczyk spełni pokładane w nim nadzieje?

Manchester United od dawna pracował nad transferem nowego napastnika. Z przenosinami na Old Trafford łączone były takie nazwiska, jak Harry Kane czy Victor Osimhen. Ostatecznie wybór padł na nieco tańszą opcję, bowiem do drużyny dołączył Rasmus Hojlund.

Czerwone Diabły zapłaciły za 20-latka 75 milionów euro podstawy. Ta kwota może finalnie zwiększyć się o 10 milionów euro, jeśli tylko zostaną spełnione warunki bonusów.

Reprezentant Danii w sezonie 2022/2023 pokazał, że drzemie w nim ogromny potencjał. Bez żadnych kompleksów wszedł do drużyny Atalanty i w swojej debiutanckiej kampanii w Serie A uzbierał dziewięć trafień.

Utalentowany napastnik błyskawicznie znalazł się na listach życzeń najlepszych ekip w Europie. Erik ten Hag w samych superlatywach opowiedział o swoim nowym nabytku.

– Rasmus Hojlund to rasowy napastnik, jest bardzo bezpośredni w polu karnym. Potrafi dobrze zakładać pressing, ma odpowiednie warunki fizyczne. Potrzebowaliśmy takiego zawodnika, aby mieć balans w drużynie. Potrzebowaliśmy kolejnego zawodnika, który potrafi strzelać gole.

– Ma ogromny potencjał. Od niego zależy, aby go wykorzystał. Będziemy go wspierać, wszyscy trenerzy i każdy zawodnik. Zrobimy wszystko, aby mu pomóc. Ostatecznie to piłkarz ma jednak coś do udowodnienia. Jest zdeterminowany, żeby strzelać gole i zdobywać trofea – ocenił holenderski menedżer.

