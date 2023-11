Manchester City i Chelsea są zagrożone spadkiem z Premier League za niespełnienie wymogów Financial Fair Play - informuje Daily Mail Sport. Wcześniej odjęciem 10 punktów został ukarany Everton.

IMAGO / Richard Sellers Na zdjęciu: Pep Guardiola

Premier League surowo wzięło się za kontrolę Financial Fair Play

Pierwszą dotkliwą karę otrzymał Everton

Według mediów Manchesterowi City i Chelsea grozi degradacja

Manchester City i Chelsea zdegradowane z Premier League? Szokujące doniesienia mediów

Premier League zszokowało swoją ostatnią decyzją. Biuro prasowe ligi wydało komunikat, w którym poinformowano o odjęciu 10 punktów Evertonowi. Jako powód wskazano niewypełnienie wymogów Finansowego Fair Play.

Oświadczenie Premier League wywołało prawdziwą burzę w sieci. Kibice i eksperci zastanawiają się jak to możliwe, że pierwszą karę otrzymali The Toffees. Fani zwracają uwagę na gigantyczne wydatki innych czołowych klubów ligi angielskiej.

Jak informuje Daily Mail Sport, Premier League nie poprzestanie na karze dla Evertonu. Okazuje się, że pod lupę wzięto także transakcje przeprowadzone przez Manchester City i Chelsea. Dwóm gigantom ma grozić nawet degradacja do Championship. Warto przypomnieć, że na The Toffees ciążyło jedno oskarżenie, zaś Obywatelom przedstawiono aż 115 zarzutów. Pep Guardiola kilkukrotnie podkreślał, że jeśli te doniesienia okażą się prawdą, to zrezygnuje z prowadzenia angielskiej ekipy.

Czytaj dalej: Manchester City ściągnie zawodnika z ligi saudyjskiej?