David De Gea od roku pozostaje wolnym zawodnikiem. Słynny bramkarz nie zdołał znaleźć sobie nowego klubu. "The Guardian" donosi, że jeśli nie pojawią się oferty, Hiszpan podejmie radykalną decyzję.

fot. Action Foto Sport / Alamy Na zdjęciu: David De Gea

De Gea wciąż czeka na nowy klub

David De Gea przez zdecydowaną większość swojej kariery był związany z Manchesterem United. Na Old Trafford zyskał niemal status legendy, choć ostatnie lata nieco zburzyły zbudowany przez niego pomnik. Swego czasu był nawet łączony z hitowym transferem do Realu Madryt, od którego dzieliły dosłownie minuty. Hiszpan bardzo długo utrzymywał najwyższy poziom, lecz jego kryzys stał się w pewnym momencie bardzo drastyczny. Regularnie popełniał kompromitujące błędy, które kosztowały Manchester United utratę bramek i punktów. Intensywna saga dotycząca jego przyszłości w klubie zakończyła się rozstaniem w 2023 roku, kiedy to nie przedłużono z nim wygasającego kontraktu.

De Gea trafił na rynek wolnych zawodników. Wydawało się, że znalezienie nowego pracodawcy dla bramkarza o takiej renomie nie będzie problemem, nawet mimo ostatnio gorszej dyspozycji. Media sugerowały, że sięgnie po niego Real Madryt lub Bayern Monachium, a później pojawiły się także opcje z Arabii Saudyjskiej. Z biegiem czasu propozycji było już znacznie mniej, a niedawno De Gei stuknął rok na piłkarskim bezrobociu.

33-letni Hiszpan wciąż pozostaje w treningu i czeka na odpowiednią propozycję. Liczy, że będzie jeszcze numerem jeden w dużym europejskim klubie. Jego sytuacja powoli robi się jednak zastanawiająca. “The Guardian” informuje, że jeśli De Gei nie uda się znaleźć nowego pracodawcy, w niedalekiej przyszłości może przejść na sportową emeryturę. Znany bramkarz realnie rozważa tę opcję i coraz bardziej się do niej przekonuje.