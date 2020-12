Szczęśliwy strzał zapewnił Manchesterowi United trzy punkty

Manchester United wygrał z Wolverhampton Wanderers (1:0) w swoim ostatnim meczu w 2020 roku. Spotkanie nie obfitowało w stuprocentowe okazje, ale kilkoma dobrymi interwencjami popisał się David De Gea. Ostatecznie wynik ustalił w doliczonym czasie gry Marcus Rashford.

Pierwsza połowa była bardzo wyrównana, choć to przyjezdni byli konkretniejsi we wrogim polu karnym. Już w 13. minucie ładną akcją popisał się Adama Traore. Hiszpan odnalazł ostatecznie podaniem Rubena Nevesa, a firmowy strzał Portugalczyka zza pola karnego obronił golkiper Manchesteru United. Dziesięć minut później dobre rozegranie rzutu wolnego przez Wilki zaowocowało uderzeniem Romaina Saissa, które odbiło się od poprzeczki. Czerwone Diabły nie potrafiły sforsować zasieków Wolverhampton. Swój pierwszy strzał podopieczni Ole Gunnara Solskjaera oddali dopiero w 34. minucie, ale uderzenie Bruno Fernandesa nie mogło sprawić problemów jego rodakowi, Ruiemu Patricio.

W przerwie Norweg zdecydował się zmienić Alexa Tellesa. W miejsce Brazylijczyka pojawił się bardziej skłonny do gry kombinacyjnej Luke Shaw i przełożyło się to na zwiększenie zagrożenia w polu bramkowym Wolverhampton. W 69. minucie wrzutka angielskiego obrońcy z rzutu rożnego odnalazła Erica Bailly’ego, piłka trafiła do Edinsona Cavaniego, a Urugwajczyk skierował ją do siatki, ale znajdował się na spalonym. Chwilę później po raz kolejny bliski gola był Romain Saiss, ale po pierwsze Marokańczyk znajdował się na spalonym, a po drugie jego strzał w dobrym stylu obronił De Gea. Hiszpan popisał się jeszcze jedną niezłą interwencją po uderzeniu Aita Nouriego. Wszystko wskazywało na to, że jeżeli ktoś zwycięży tego wieczoru na Old Trafford, to będą to przyjezdni. A jednak, na sekundy przed ostatnim gwizdkiem długim podaniem popisał się, niewidoczny dziś Bruno Fernandes. Marcus Rashford minął Nouriego i uderzył, a piłka odbiła się od Saissa i wpadła do siatki. Ten szczęśliwy strzał zapewnił Czerwonym Diabłom trzy punkty, dzięki którym zbliżyły się do liderującego Liverpoolu na dystans dwóch oczek.