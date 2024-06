MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Stefan Ortega

Oficjalnie: Stefan Ortega przedłużył kontrakt z Manchesterem City

Miniony sezon Manchester City zakończył z mistrzostwem Premier League. „The Citizens” jednak mierzą zdecydowanie wyżej i chcieliby odzyskać tytuł zwycięzcy Ligi Mistrzów. Dlatego klub rozpoczął już budowę składu na przyszłą kampanię, aby osiągnąć ten cel. W sobotnie popołudnie władze z Etihad Stadium poinformowali o porozumieniu z jednym z graczy.

Manchester City za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej poinformował o przedłużeniu współpracy ze Stefanem Ortegą. Nowa umowa niemieckiego golkipera, który w końcówce sezonu odegrał kluczową rolę, będzie obowiązywała do 30 czerwca 2026 roku.

– Jestem zachwycony, że zostaję w klubie na dłużej. Manchester City zapewnia piłkarzom wszystko, żeby mogli dawać z siebie to, co najlepsze. Każdego dnia czuję się zmotywowany. Jestem tu od dwóch lat i czuję znaczną poprawę jako bramkarz. Moja rodzina dobrze się zaaklimatyzowała w Anglii. Kocham to miejsce. Teraz mogę w stu procentach skupić się na następnym sezonie i na tym, co przede mną – powiedział zawodnik Manchesteru City.

Stefan Ortega w minionej kampanii rozegrał 20 spotkań pod okiem Pepa Guardioli. Niemiecki bramkarz może się pochwalić znakomitą statystyką. Udało mu się bowiem aż ośmiokrotnie zakończyć mecz bez straconego gola. 32-latek w końcówce sezonu wskoczył do składu „The Citizens” i prezentował bardzo wysoką formę.

