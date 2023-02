fot. PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Ramos

Manchester United ściągnie latem nowego napastnika. Jedną z opcji dla angielskiego giganta jest Goncalo Ramos. Zaproszenie do wstępnych rozmów odrzuciła Benfica, która nie chce rozpraszać swoich zawodników przed końcem sezonu.

Manchester United poszukuje wzmocnień ofensywy

Na radary trafił napastnik Benfiki

Portugalczycy nie chcą póki co rozmawiać o transferze Goncalo Ramosa

Ramos następcą Ronaldo w kadrze i Manchesterze United?

Od pewnego czasu Erik ten Hag otwarcie domaga się transferu nowego napastnika. Przed rozpoczęciem mistrzostw świata w Katarze Manchester United zakończył współpracę z Cristiano Ronaldo. Później trwały prace nad znalezieniem odpowiedniego kandydata. Zimą hitowy transfer nie był możliwy z przyczyn finansowych, więc zdecydowano się na opcję tymczasową i wypożyczono Wouta Weghorsta.

Nie ulega natomiast wątpliwościom, że priorytetem na lato będzie właśnie pozyskanie nowego strzelca. Na szczycie listy życzeń znajduje się Harry Kane, jednak Tottenham nie wyobraża sobie oddania największe gwiazdy do ligowego rywala. “Czerwone Diabły” monitorują także poczynania Victora Osimhena, lecz w jego przypadku mówi się o kwotach grubo przekraczających 100 milionów euro.

Wiele wskazuje na to, że klub z Old Trafford ostatecznie będzie wybierał spośród wyżej wymienionej dwójki, choć poważne zainteresowanie budzi również Goncalo Ramos. 21-letni napastnik dał się poznać szerokiej publice w trakcie mistrzostw świata w Katarze. W meczu 1/8 finału przeciwko Szwajcarii zagrał kosztem Cristiano Ronaldo i strzelił aż trzy bramki.

Nie był to jednorazowy wzlot Ramosa. Od początku sezonu prezentuje równą formę i we wszystkich klubowych rozgrywkach zanotował do tej pory 18 trafień. Manchester United zaprosił niedawno Benficę do rozmów, lecz spotkał się z odmową. Portugalczycy nie chcą rozpraszać swoich zawodników przed końcem sezonu. Negocjacje będą więc możliwe dopiero latem.

Uważa się, że Benfica za swój talent oczekuje przynajmniej 70 milionów funtów.

