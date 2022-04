Źródło: Goal.pl/ The Mirror

Według najnowszego raportu The Mirror, do połowy maja powinien zakończyć się proces sprzedaży Chelsea. Grono potencjalnych właścicieli zwęziło się do minimum. Wkrótce licytanci zostaną zaproszeni na ostatnie spotkanie, po którym zapadnie wiążąca decyzja.

Sprzedażą Chelsea od miesiąca zarządza The Raine Group

Przez ostatnie tygodnie prowadzony był casting na nowego właściciela The Blues

Dziś w walce o klub pozostały tylko trzy konsorcja, które muszą przekonać amerykańskich bankierów do wyprzedania udziałów Romana Abramowicza

Kto przejmie Chelsea po Abramowiczu?

Agresja Rosji na Ukrainę sprawiła, że brytyjski rząd zamroził wszystkie aktywa Romana Abramowicza w Anglii. Z tego powodu oligarcha wystawił Chelsea na sprzedaż. Przez ostatnie tygodnie chętnych na kupno The Blues nie brakowało.

Abramowicz zlecił prowadzenie całego procesu The Raine Group. Amerykańska sieć banków wysłuchała większości ofert i wybrała z nich trzy najkorzystniejsze dla londyńskiego klubu. Stąd też do końcowego etapu przeszły trzy konsorcja.

Podobno największe szanse ma dziś Toddy Boehly, który zarządza też LA Dogers. Wraz z nim w Londynie zjawi się jeszcze Steven Pagluica, będący właścicielem Boston Celtics i Atalanty Bergamo.

Drudzy w wyścigu o przejęcie Chelsea są obecni dyrektorzy Crystal Palace, Josh Harris i Dave Blitzer. Obaj panowie musieliby jednak zrezygnować ze swoich udziałów na Selhurst Park, jeżeli ich oferta spotkałaby się z akceptacja przedstawicieli Raine.

Co ciekawe, do walki o The Blues włączyli się jeszcze Lewis Hamilton i Serena Williams. Dwójka sportowców jest gotowa wyłożyć wielką kasę razem z byłym prezesem Liverpool, Martinem Broughtonem.

Każdy z zainteresowanych wkrótce zjawi się na Stamford Bridge, by przedstawić ostateczną wizję na rozwój Chelsea. Dziennikarze The Mirror twierdzą, że działacze The Raine Group oczekiwać będą sprecyzowanych planów na przebudowę stadionu, a także finansowania klubu w perspektywie krótko, jak i długoterminowej.

Pomimo sankcjonowanego statusu, to Roman Abramowicz otrzyma decydujący głos, by wybrać nowego właściciela The Blues. Rosjanin nie zarobi nawet centa z całego procesu, bo wszystkie pieniądze mają trafić do angielskiego ministerstwa finansów.

